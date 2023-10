Newport News Shipbuilding nomme un vice-président des métiers

La promotion de David Horne intervient dans un contexte de restructuration







David Horne. Photo fournie par la construction navale de Newport News



Newport News Shipbuilding a promu un constructeur naval de troisième génération au poste de vice-président des métiers.

David Horne occupe depuis 2022 le poste de directeur principal des métiers. Sa promotion fait suite à la scission du département des ressources humaines et administratives et du département des métiers du constructeur naval en deux groupes autonomes. Xavier Beale, qui a occupé les deux postes, conservera son poste de vice-président des ressources humaines et de l’administration.

« Chaque partie de cette organisation est essentielle à notre succès », a déclaré la présidente du chantier naval, Jennifer Boykin, dans un communiqué. « Notre équipe des ressources humaines et de l’administration doit se concentrer sur l’embauche, la rétention et le perfectionnement des employés, tandis que l’équipe des métiers doit se concentrer sur l’exécution sécuritaire et efficace de notre volume de travail. Sur la base de cette dynamique changeante, je restructure ces équipes en organisations autonomes pour refléter l’étendue des responsabilités et la bande passante de leadership requise pour chacune.

Horne a commencé sa carrière dans la construction navale en 1983 en tant que soudeur avant d’entrer à la Newport News Shipbuilding Apprentice School en tant que tuyauteur. Il a également travaillé chez le constructeur naval en tant que directeur du ravitaillement du département de production, surintendant commercial du ravitaillement, directeur commercial et directeur commercial du programme. Horne est diplômé avec distinction de l’Apprentice School en 1989 et possède un baccalauréat en informatique de l’Université Christopher Newport et une maîtrise en gestion de l’ingénierie du Florida Institute of Technology.

Huntington Ingalls Industries, basée à Newport News, est le plus grand constructeur naval militaire du pays. L’entreprise Fortune 500 emploie plus de 44 000 personnes et constitue le plus grand employeur industriel de Virginie. Sa division Newport News Shipbuilding est le seul constructeur américain de porte-avions à propulsion nucléaire.