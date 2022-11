Newport 2 – 0 Gillingham

Priestley Farquharson était le vainqueur improbable de Newport après avoir marqué les deux buts lors de la victoire 2-0 du comté sur les autres lutteurs Gillingham à Rodney Parade.

Le défenseur central de 25 ans n’avait jamais marqué auparavant dans sa carrière professionnelle, mais il est rentré du coin d’Aaron Lewis pour sortir de l’impasse deux minutes avant la mi-temps.

Et il a été crédité des 11 secondes après le redémarrage lorsqu’il a semblé apporter la touche finale à un long lancer de marque de son partenaire d’arrière central Mickey Demetriou et l’a détourné devant l’impuissant John Turner dans le but de Gillingham.

Les Gills ont frappé les boiseries deux fois en première mi-temps lorsque Shaun Williams s’est dirigé vers le pied du poteau avant de jouer le rebond à travers le but où le ballon a été claqué sur la barre par Max Ehmer.

Et Lewis Walker et Stuart O’Keefe se sont rapprochés tard pour les visiteurs mais il n’y avait pas de retour en arrière pour les hommes de Neil Harris, qui se sont glissés dans les deux derniers après cette défaite.

En revanche, Newport regarde le classement alors qu’il s’est éloigné de six points de la zone de relégation.