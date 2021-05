Newport 2 – 0 Forest Grn

Newport a pris le contrôle de la demi-finale des barrages de la Ligue 2 avec une victoire 2-0 au match aller contre Forest Green.

La superbe frappe de Matty Dolan les a mis en tête juste après la demi-heure, tandis que Lewis Collins a doublé son avance après la pause.

Il place l’équipe galloise en pole position pour atteindre la finale des barrages pour la deuxième fois en trois ans avant le match retour à Forest Green dimanche soir.

Newport prend les commandes à Rodney Parade

Image:

Matty Dolan célèbre son ouverture à Rodney Parade



Un moment de vraie qualité a séparé les équipes dans une première mi-temps autrement décousue à la 31e minute. Lewis Collins – le frère cadet d’Aaron, qui faisait la queue de l’autre côté pour Forest Green – s’est battu bien en bas à gauche pour battre son homme, puis retrouver Josh Sheehan sur le bord de la surface. Il se tourna ensuite et le remit à Dolan, qui n’avait qu’une chose en tête alors qu’il envoyait un coup de foudre absolu dans le coin supérieur. Luke McGee n’avait tout simplement aucune chance.

Newport a continué à pousser pendant une seconde après la pause, et ils ont pris le contrôle de l’égalité à la 56e minute alors que Lewis Collins doublait son avance, entrant dans la surface après un joli ballon passant d’Aaron Lewis, avant de soulever le ballon devant McGee.

Forest Green a eu une occasion glorieuse de revenir dans le jeu alors qu’Odin Bailey se retrouvait face à Tom King dans le but de Newport à la 67e minute, mais le buteur s’est fait grand pour étouffer la chance.

Jimmy Ball a ensuite jeté sur le meilleur buteur Jamille Matt alors qu’il revenait de blessure, mais ils n’ont pas pu trouver le but dont ils avaient besoin, les laissant avec une montagne à gravir au match retour s’ils veulent se rendre en finale.

Ce que les gérants ont dit …

















2:08



Le patron de Newport, Michael Flynn, pense que son équipe aurait pu mettre six ou sept derrière Forest Green lors de leur match aller.



Newport Michael Flynn: « Je pensais que nous étions excellents ce soir. Mon seul reproche est que nous n’avons pas tué le match nul, parce que nous avons eu suffisamment de chances de marquer six ou sept, et Forest Green est une équipe dangereuse.

« Je ne m’emballe pas, car ils vont encore avoir un peu d’espoir de pouvoir renverser cela. Nous avons vu ce qui s’est passé l’année dernière avec Northampton et Cheltenham. Tout peut arriver. Je suis juste un peu vexé de nous. ne les a pas tués. «

















2:37



Le patron de Forest Green, Jimmy Ball, remet en question certains des appels des arbitres lors de leur défaite en match aller contre Newport.



Directeur par intérim de Forest Green Jimmy Ball: « C’était un peu nerveux de notre part, surtout au début. Fair-play pour eux, ils sont venus après nous. Nous avons fait bouger les choses après cela, nous avons frappé la barre, leur gardien de but a fait un excellent arrêt en seconde période, et Aaron Collins poussa une tête juste après le poteau.

« C’est du football, avec de belles marges, et un autre soir, l’un d’entre eux entre et c’est un match retour savoureux. Mais 2-0 peut aussi être un endroit intimidant. Nous lécherons nos blessures et tout ira bien. Le prochain L’objectif sera énorme. Si nous pouvons l’obtenir chez nous et prendre de l’élan, ce sera un match très intéressant. »

Homme du match – Matty Dolan

















2:25



Matty Dolan parle de son but éclair qui a aidé Newport à une victoire 2-0 contre Forest Green lors de leur affrontement en barrages.



Keith Andrews sur Sky Sports Football:

« Ça doit être lui. La frappe était juste sensationnelle pour les mettre en marche. C’était un premier objectif vital. Doux comme tu veux. »

Et après?

Le match retour aura lieu à The innocent New Lawn le dimanche 23 mai à 18h30, en direct sur Sky Sports Football.