Newport 1-1 Brentford

Brentford a évité de devenir la dernière victime de la coupe de Newport en s’imposant 3-0 aux tirs au but après un match nul 1-1 à Rodney Parade.

Adam Lewis a touché un poteau avec le premier effort de Newport, avant que Nathan Wood et Bryn Morris ne voient le leur sauvé par la débutante des Bees Ellery Balcombe, et Keane Lewis-Potter a réglé la compétition en faveur de l’équipe de Premier League.

Mathias Jensen pensait avoir gagné à la 88e minute, mais le remplaçant adolescent Kiban Rai rentrait chez lui dans les arrêts de jeu pour égaliser aux tirs au but.

L’équipe galloise a remporté des victoires surprises contre Leeds, Leicester, Middlesbrough, Swansea, Watford et Luton au cours des cinq dernières années, mais elle s’est vu refuser un autre scalp alors que Brentford a évité une répétition de la défaite en fusillade de l’année dernière contre Gillingham.

La débutante de Brentford, Ellery Balcombe, a sauvé deux pénalités lors de la fusillade à Rodney Parade





Le patron des Exiles, Graham Coughlan, a effectué cinq changements depuis la victoire 3-1 à domicile contre Sutton, samedi.

Jonny Maxted a fait ses débuts dans le but, tandis que Josh Seberry est entré dans la ligne arrière, Matty Bondswell et James Waite ont été repêchés au milieu de terrain et Omar Bogle, à nouveau en forme, a commencé devant.

Brentford a effectué neuf changements, Vitaly Janelt et le buteur Kevin Schade étant les seuls survivants de leur match nul du week-end contre Crystal Palace.

Quand a lieu le tirage au sort du troisième tour ? Le tirage au sort du troisième tour de la Coupe Carabao aura lieu mercredi soir, en direct sur Sky Sports Football après la conclusion du match Doncaster vs Everton.

Thomas Frank a fait ses débuts au gardien Balcombe, au milieu de terrain ukrainien Yehor Yarmoliuk et à l’attaquant adolescent Michael Olakigbe.

La première occasion est arrivée après 18 minutes alors que les visiteurs recyclaient un corner et que la tête de Lewis-Potter passait au-dessus de Maxted, mais Harry Charsley était au bon endroit pour écarter le danger sous sa propre barre transversale.

Kristoffer Ajer a ensuite vu un tir du pied latéral de 25 mètres confortablement sauvé par Maxted deux minutes plus tard, avant que la frappe féroce de Schade depuis le bord de la surface ne soit déviée derrière.

C’était l’un des huit corners remportés par Brentford en première mi-temps mais, malgré 76 % de possession, ils n’ont pas pu marquer le premier but.

L’équipe locale aurait pu ouvrir le score après 34 minutes lorsque Aaron Wildig et Bogle se sont liés bien sur le flanc gauche et que l’attaquant a réalisé un centre intelligent pour repérer Charsley, qui a placé sa tête juste à côté du poteau droit de Balcombe.

‘Quel était ce bruit?’ Neil Lennon hurle lors de l’égalisation de Newport contre Brentford lors de la Coupe Carabao.



Le vif Olakigbe s’est rapproché dans les premiers instants de la seconde période avec un effort pétillant juste au-dessus de l’angle du poteau et de la barre.

Mais Frank en avait assez vu après une heure et il a présenté le trio expérimenté Bryan Mbeumo, Yoane Wissa et Jensen.

Mbeumo a forcé Maxted à effectuer une sauvegarde intelligente presque immédiatement.

Jensen a fait sentir la pression des visiteurs à deux minutes de la fin du temps réglementaire en tapant à bout portant après que le centre de Mbeumo ait été repoussé par Lewis-Potter.

Mais County a refusé de s’allonger et la tête de Rai dans le temps additionnel a permis à l’égalité de tenir la distance.