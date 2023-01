Newport 0 – 0 Leyton Or

Les leaders de la Ligue 2, Leyton Orient, ont été frustrés pour la deuxième fois cette semaine alors que le modeste Newport les a tenus à un match nul et vierge à Rodney Parade.

Les O’s de Richie Wellens et Stevenage, deuxième, se sont battus pour un match nul et vierge lors de la réunion au sommet de mardi et une démonstration animée de Newport de Graham Coughlan a signifié une autre impasse dans le sud du Pays de Galles.

Le gardien des Exiles Joe Day a maintenu son latéral à niveau avec un bel arrêt réflexe pour déjouer Aaron Drinan à la 31e minute.

Tandis que Charlie Kelman se dirigeait vers le deuxième poteau du centre d’Omar Beckles après le corner qui en résultait.

À l’autre bout, l’homologue de Day, Lawrence Vigouroux, a bien fait de bloquer les efforts de Declan Drysdale et Omar Bogle à bout portant après le centre coupé de Scot Bennett au deuxième poteau dans la dernière minute de la première mi-temps.

La deuxième mi-temps a produit peu d’occasions nettes, mais Priestley Farquharson a dû être vigilant pour bloquer un effort lié au but d’Idris El Mazouni.

Orient s’est contenté du point à la fin et ils restent cinq sans faute en tête.