Newmarket July Festival : New London entre dans l’image de St Leger avec une victoire dominante dans bet365 handicap | Nouvelles de la course

New London a obtenu des cotations pour le Cazoo St Leger avec un affichage dominant dans le bet365 Handicap à Newmarket.

Le poulain de Charlie Appleby a été vu pour la dernière fois en train d’être envoyé comme favori pour le Chester Vase il y a 65 jours, où il n’a couru aucune sorte de course derrière le changement de garde d’Aidan O’Brien, qui a ensuite terminé cinquième du Derby et a remporté le King Edward VII Enjeux.

Expulsé de nouveau favori, mais cette fois avec une chance de 6/4, il a bien voyagé derrière Swilcan Bridge avant de bondir clairement pour gagner par trois longueurs, frappant la ligne fort à 10 stades.

Sky Bet propose 12/1 à New London pour remporter le St Leger à Doncaster le 10 septembre, en direct sur Sky Sports Racing.

“Il a rebondi. Après la course de Chester, nous l’avons complètement perdu, il avait mis son manteau et tout”, a déclaré Appleby.

“Au printemps, nous avions de grandes courses en tête compte tenu de la façon dont il a gagné au meeting de Craven et peut-être que maintenant nous pouvons revenir à penser dans ce sens.

Image:

New London et Buick remportent le précieux handicap bet365 au festival de juillet de Newmarket





“William était ravi qu’il soit de retour aujourd’hui sur une surface saine. Pour une raison quelconque après le Vase, il n’avait pas raison, mais à l’arrière de cela, nous pouvons peut-être regarder le Voltigeur à York, quelque chose comme ça.

“Il a besoin d’une surface saine, nous pensions que le soft ne convenait pas à Chester. William a évoqué le Léger, c’était seulement évoqué mais je suis sûr que ce sera désormais le titre! Plus important encore, nous nous tournerons vers le Voltgieur et cela nous dira s’il s’agit d’un cheval St Leger.

“Il va rester, il est issu d’une jument Monsun, mais à cette époque de l’année, le point d’interrogation serait au sol.”

Epictetus fait des débuts impressionnants pour l’équipe Gosden

Image:

Epictetus gagne bien à ses débuts à Newmarket sous Martin Harley





Epictetus a fait des débuts très agréables dans les Weatherbys British EBF Maiden Stakes à Newmarket.

Propriété de George Strawbridge, le poulain de Kingman est issu d’un autre vainqueur de Groupe 1 à Thistle Bird, il est donc certainement élevé pour être bon.

Expulsé le 11/1, il n’était clairement pas attendu par trop de gens pour faire de sa première sortie une victoire – mais on pouvait le voir toujours en train de voyager sans heurts pour Martin Harley.

Un autre nouveau venu, le Leadman d’Andrew Balding, sortait du peloton pour défier, sous les couleurs de Juddmonte, mais le jeune de John et Thady Gosden s’imposait pour s’imposer d’une longueur et un quart.

Image:

Epictetus et Martin Harley gagnent au Festival de juillet de Newmarket





“J’étais très content. Il n’a rien fait à la maison sauf à travailler sur la bride avec un autre cheval”, a déclaré Gosden senior, dont la charge a obtenu des notes allant de 20/1 à 40/1 pour les 2000 Guinées.

“Il était prêt pour une course, mais je suis ravi car il a été très professionnel et Martin lui a offert une belle balade.

“M. Strawbridge a acheté la jument à la dispersion des Rothschild et elle était extrêmement talentueuse, une gagnante de Groupe Un, et pour aller à Kingman et obtenir un cheval comme ça tout de suite, tout dépend vraiment du propriétaire-éleveur.

“Il n’a pas encore été sur l’herbe, donc c’était très agréable. Je pense que nous allons chercher un autre novice avant de viser trop haut et je pense qu’il sera très à l’aise sur un mile.”

Les formés par Charlie et Mark Johnston Stevens savonneux a plongé tard pour s’emparer de la gloire dans un renouvellement approximatif du trophée bet365.

Les coureurs étaient empilés derrière le Mandoob qui donnait le rythme, avec beaucoup de mal à trouver une course, mais Franny Norton a réussi à se frayer un chemin et à mettre la tête du vainqueur 11/1 devant sur la ligne.

Red Flyer, un outsider 100/1, était une courte tête en deuxième avec la même distance à Zoffee en troisième. Candleford était le favori 3/1 mais a eu du mal à trouver de l’espace à l’arrière et a terminé sans place.

Cependant, la course a été gâchée par les blessures de Summer’s Knight et du compagnon d’écurie du vainqueur, Tribal Art.