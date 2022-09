Après une défaite 33-8 contre Rockridge lors de la semaine 2, Newman avait rapidement oublié le match et avait essentiellement appuyé sur le bouton de réinitialisation pour son match de la semaine 3 contre Orion.

Avec une victoire de 13-12 la semaine 3 sur les Chargers, les Comets ont fait exactement cela, et maintenant, ils se dirigent vers la semaine 4 avec des perspectives de saison beaucoup plus ensoleillées, assis à 2-1 au lieu de 1-2.

L’entraîneur de Newman Mike LeMay et ses joueurs savent que la victoire de la semaine dernière n’était pas la plus belle, mais si cela les rapproche des séries éliminatoires, ils prendront un coup de pouce dans la colonne des victoires, quoi qu’il arrive.

« C’était moche. Nous le savons, et les enfants le savaient, mais en fin de compte, une victoire est une victoire, et je pense que cela change tout votre moral et la façon dont vous entrez dans les choses avec cela comme une victoire. S’il s’agit d’une perte, il y a beaucoup plus de retour à la routine », a déclaré LeMay. “Tout le monde aime gagner, mais nous disons toujours : ‘En fin de compte, le tableau de bord ne devrait pas avoir d’importance. C’est révélateur de la façon dont vous avez joué et de ce que vous avez ressenti. Et nos enfants ont fait d’énormes efforts, et ils ont terminé dans des situations de haute pression. Et je pense que c’était la grande chose à faire pour aller de l’avant, donc j’ai l’impression que c’était un gros problème pour nous de revenir cette semaine.

“C’était un peu difficile la semaine dernière, mais nous étions simplement heureux d’avoir pu prendre le 2-1 au lieu du 1-2”, a déclaré le joueur de ligne senior Adam Morgan. “Mais définitivement, nos clés cette semaine sont de nous améliorer après ce petit peu de lutte, et je pense que maintenant que nous sommes dans la semaine 4, je pense que nous allons commencer à nous préparer.”

Les défenseurs de Newman repoussent un porteur de ballon Morrison lors de leur match de la semaine 1 le 26 août à Morrison. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Cette semaine, les Comets accueillent 3-0 St. Bede au stade Roscoe Eades. Après une victoire de 28-14 la semaine 1 contre Sherrard, une victoire de 41-20 la semaine 2 contre Erie-Prophetstown et une victoire de 34-20 la semaine 3 contre Kewanee, les Bruins sont assis au sommet du Three Rivers Mississippi.

Le quart-arrière à double menace John Brady est de retour pour diriger l’offensive de St. Bede cette année, après avoir réussi 1699 verges et 14 touchés, et couru pour 700 verges et sept touchés en tant que junior en 2021.

Avec des meneurs de jeu sur le périmètre à affronter et un quart-arrière qui peut courir et passer avec une efficacité égale, la défense de Newman devra être préparée à tout et n’importe quoi vendredi.

« Leur bilan parle de lui-même, 3-0. Ils ont un quarterback dynamique. Il lance le ballon, fait courir le ballon. Je veux dire, c’est une position assez importante dans le football en général, mais ils l’utilisent définitivement, donc c’est un défi cette semaine », a déclaré LeMay. «Ils ont de bons receveurs à l’extérieur, et défensivement, ils semblent très bien plaquer, ils sont fondamentalement solides, ils s’alignent et ils jouent vite. Ce sera donc un défi, c’est sûr, avec l’arrivée de ce groupe. J’espère que nous serons prêts à partir, en nous assurant simplement d’être préparés et d’être aux bons endroits.

“Je sais juste qu’ils sont sur une bonne course en ce moment, et en ce moment nous nous concentrons sur eux”, a déclaré Morgan. «Nous avons remporté une sorte de mauvaise victoire la semaine dernière, et je pense que cette semaine, nous sommes motivés et prêts à partir. Et l’entraînement de cette semaine va être important pour nous parce que nous allons vouloir affronter une équipe qui a de la compétition, donc je pense que nous sommes prêts cette semaine.

Pour briser la séquence de victoires de St. Bede et passer à 3-1 cette semaine, Newman devra réduire ses pénalités et maintenir ses entraînements plus longtemps, à la fois pour accumuler plus de points et garder la défense reposée au moment où elle en aura le plus besoin.

“La grande chose pour nous offensivement, c’est que nous avons été un peu stagnants, et nous commençons à affiner certaines choses et à nous assurer que nous progressons et que nos lectures sont correctes, et nous bloquons”, a déclaré LeMay. . « La semaine dernière, nous avons fait beaucoup mieux bloquer. Nous n’avons pas été en mesure de maintenir les choses, et la semaine dernière, les pénalités nous ont tués quand nous avons fait avancer les choses, mais nous avons rattrapé cela. Donc un gros objectif cette semaine est de ne pas être une grosse équipe pénalisée, et de minimiser les erreurs. Et de cette façon, nous pouvons exécuter beaucoup plus efficacement et, espérons-le, garder le ballon un peu plus longtemps, afin que nous puissions garder notre défense fraîche dans ces situations à haute pression.

Le porteur de ballon senior / secondeur Gabe Padilla voit une amélioration de la défense chaque semaine qui passe. Avec une attaque de grande puissance qui arrive en ville vendredi, la force de cette unité sera mise à l’épreuve.

“J’ai l’impression que d’une semaine à l’autre, notre défense devient de plus en plus forte”, a déclaré Padilla. “Nous avons toujours le dos contre le mur et nous nous levons toujours quand nous avons besoin de notre défense.”

Si la ligne offensive peut gagner la plupart de ses batailles à l’avant, les Comets croient qu’ils auront une chance de gagner.

Être décisif et prendre les verges qui sont là seront également importants, du point de vue d’un porteur de ballon.

“Les clés pour gagner ce match sont que nos joueurs de ligne doivent bloquer et que les porteurs de ballon doivent frapper le trou”, a déclaré Padilla. “Et juste tous ensemble, nous devons tous jouer en équipe.”

“Je dois absolument rester bas, c’est l’une des clés pour nos joueurs de ligne”, a ajouté Morgan. “Et pour cette équipe, le blocage est probablement encore notre thème cette semaine, comme nous l’avons dit la semaine dernière. Nous devons être prêts.