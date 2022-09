Les équipes spéciales ont joué un grand rôle dans la victoire 13-12 de Newman sur la route contre Orion vendredi soir, car les deux touchés Comet sont venus directement des bottés de dégagement.

Newman a ouvert le score avec le retour de dégagement de 63 verges d’Ayden Batten au premier quart. Puis, menant 7-6 au début du quatrième quart, un claquement au-dessus de la tête du parieur d’Orion a été récupéré par Newman, et Carter Rude a marqué sur une course de 1 mètre avec 9:50 à jouer pour étendre l’avance à 13-6. .

Orion a marqué un touché avec 2:29 à jouer pour se rapprocher d’un point, mais les Comets ont arrêté l’essai de conversion à deux points des Chargers, puis ont récupéré un coup de pied en jeu et ont manqué le temps.

Dans un match aller-retour, les Comets ont arrêté le jeu de course d’Orion et ont bien déplacé le ballon en attaque, mais n’ont pas pu terminer les entraînements grâce en partie à 16 pénalités pour 110 mètres dans la nuit.

Nolan Britt a mené Newman avec 16 courses pour 38 verges, tandis que Rude a ajouté neuf courses pour 16 verges. Gabe Padilla a récolté 14 verges en trois courses et Daniel Kelly a couru 10 verges en trois courses.

JJ Castle a complété trois passes pour 6 verges et Rude a complété deux passes pour 20 verges. Padilla a réussi trois attrapés pour 21 verges et Batten a réussi deux attrapés pour 5 verges pour les Comets.

Vallée de Stillman 41, Oregon 6 : Les Hawks ont perdu un match de la Big Northern Conference sur la route, prenant du retard 21-0 avant de marquer avec 2:22 à faire en première mi-temps.

Noah Reber a sprinté à 36 mètres pour le seul score de l’Oregon (1-2).

Stillman a ajouté un quatrième touché avant la mi-temps pour prendre une avance de 27-6 à la pause.

Reber a terminé avec 79 verges au sol en 15 courses. Griffin Marlatt a réussi trois attrapés pour 58 verges pour mener les receveurs de l’Oregon.

Stillman a battu l’Oregon 446-289 au total des verges; 419 yards des Cardinals sont tombés au sol contre 155 pour les Hawks.

Trevor Burkhart de l’Oregon s’attaque à Ryen Hildreth de Stillman Valley lors de leur match BNC vendredi à Stillman Valley. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Mendota 49, Bureau Vallée 23 : Les Troyens ont accumulé 28 points au premier quart et ont remporté une victoire décisive à Three Rivers Mississippi contre le Storm.

Bureau Valley a marqué sur une sécurité au deuxième quart pour réduire le déficit à 28-2, et Bryce Helms a suivi avec une course de touché de huit verges sur le trajet qui a suivi pour en faire un match de 28-8.

Le Storm a obtenu une autre sécurité au quatrième quart, ainsi qu’une paire de points de touché: un 3 verges de Mason Goossens et un 2 verges d’Elijah Endress. Endress a accumulé 61 verges en huit courses en tant que premier rusher de Bureau Valley, tandis qu’Isaac Attig a compilé 41 verges au sol en trois courses et Goossens a ajouté 29 verges sur 19 bacs.

Brock Shane a réussi une prise sur 30 verges pour battre les receveurs de Storm.

Fulton 31, Durand-Peactonica 22 : Les Steamers sont restés invaincus avec une victoire sur la route NUIC à Durand, vengeant une défaite de la semaine 3 à Fulton la saison dernière.

La victoire maintient Fulton à égalité au sommet du classement de la conférence avec Lena-Winslow.

Forreston 34, Eastland-Pearl City 21 : Les Cardinals ont construit une avance de 26-7 à la mi-temps et ont résisté à une charge Wildcatz en seconde période pour une victoire NUIC.

Johnny Kobler a marqué sur des courses de 5 et 6 verges et a amassé 137 verges au sol en 23 courses pour mener Forreston.

Micah Nelson a parcouru 55 verges et un touché en sept courses, Kaleb Sanders a récolté 50 verges avec un touché en quatre courses et Quinten Frederick a récolté 54 verges en 10 courses pour Forreston.

Carsen Heeren a réussi 179 verges et un touché, et s’est précipité pour un touché pour mener EPC. Brady Sweitzer a accumulé 49 verges au sol et un touché en tant que leader des Wildcatz. Son touché était de 34 verges.

Polo 46, Saint-Thomas More 0 : Les Marcos ont remporté une victoire de huit hommes à domicile, se précipitant pour 224 verges tout en limitant les Sabres à 98 verges au total.

Brock Soltow a réussi trois touchés au sol, un touché par la passe et une prise de touché pour Polo (2-1), et il a terminé avec 136 verges en 25 courses. Il a marqué des points de 8, 9 et 2 verges pour les trois premiers touchés des Marcos, puis a lancé une passe de TD de 5 verges à Cayden Webster avant que Webster ne rende la pareille à Soltow avec une frappe de 15 verges pour donner à Polo un 38- 0 avance à la mi-temps.

Webster a lancé pour 47 verges sur 4 pour 10 passes, tandis qu’Avery Grenoble a ajouté 60 verges en 14 courses.

Défensivement, Polo a réussi une paire de passes et a également forcé deux échappés, récupérant les deux. St. Thomas More avait 53 verges au sol et 55 verges par la passe.