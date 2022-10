Newman prêt pour une attaque Mendota équilibrée dans le choc du TRAC Mississippi – Shaw Local

C’est cette période de la saison où les équipes qui ont encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires ressentent l’urgence d’obtenir cette cinquième victoire.

Les Newman Comets sont dans ce bateau, tout comme l’adversaire de cette semaine.

Les Mendota Trojans ont une fiche de 3-4 et doivent gagner leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. Les Comets savent donc qu’ils affronteront une équipe désespérée au stade Roscoe Eades vendredi.

Mais ils surfent également sur une vague de confiance après avoir remporté une victoire 20-18 contre Hall lors du dernier jeu du match vendredi soir dernier, et espèrent apporter cette énergie et cet élan à la semaine 8.

“Honnêtement, ça commence à l’entraînement. Si nous arrivons ici avec cette énergie à l’entraînement et que nous la gardons toute la semaine, nous serons prêts à partir vendredi », a déclaré l’aîné Ayden Batten. « Nous travaillons dur à l’entraînement tous les jours. Nous nous concentrons uniquement sur cette semaine, puis nous nous inquiéterons de la semaine prochaine quand cela arrivera. Mais tout le monde travaille dur ici, et nous nous amusons. C’est la plus grande partie à ce sujet, c’est que nous nous amusons juste.

Mendota (3-4, 1-3 TRAC Mississippi) comprend un rusher de 1 000 verges à Anthony Childs (177 courses, 1 067 verges, 13 touchés) et un passeur de 1 000 verges à Justin Randolph (66 pour 123 passes, 1 052 verges , 7 TDs, 4 INTs), et trois récepteurs troyens différents ont au moins 200 mètres de réception.

Childs a couru 52 fois pour 265 verges et quatre touchés la semaine dernière, et l’entraîneur de Newman, Mike LeMay, sait que ralentir l’attaque équilibrée de Mendota sera un bon test pour les Comets.

“Leur jeu de course, ils ont de gros gars à l’avant et ils se placent derrière ça, et ils bougent bien les choses”, a-t-il déclaré. « En ce qui concerne les passes, s’ils ont assez de temps, ils ont de bons gars. Leur quart-arrière peut lancer le ballon, ils exécutent de belles voies et essaient de lui retirer le ballon de la main rapidement et dans l’espace, et les receveurs peuvent bien attraper le ballon. Ils ont été assez dynamiques offensivement, donc il ne fait aucun doute que c’est ce que nous verrons. Nous devons être prêts pour cela.

Comme toujours, la clé pour Newman (4-3, 2-2) sera à l’avant avec leurs lignes offensives et défensives, mais les Comets ont également confiance en une défense qui n’a cédé que 140 points en sept matchs cette saison.

« Nous devons les battre dans les tranchées. Ils ont beaucoup de grands garçons, nous devons simplement jouer plus gros et nous battre plus fort », a déclaré le joueur de ligne senior Hayden Witt. « Nous avons vu que nous pouvions rivaliser avec n’importe qui. Nous avons un très bon front, nous avons de très bons secondeurs et nous avons de très bons DB. Je pense que notre défensive est l’une des meilleures de notre conférence cette année, et nous avons bien joué toute la saison.

Le porteur de ballon de Newman Hunter Luyando (15 ans) porte le ballon alors que Mac Resetich (4 ans) de Hall cherche à faire un tacle vendredi dernier à Spring Valley. (Jen Heredia pour Shaw Local)

LeMay pense que l’expérience passée cette saison contre d’autres équipes qui courent et passent régulièrement – comme Princeton et Rockridge – devrait aider son équipe contre Mendota.

“Au fur et à mesure que vous progressez dans l’année, vous avez une idée des différents regards que vous pouvez jeter contre les infractions qui l’aèrent un peu plus, et nous avons en quelque sorte trouvé notre créneau et ce que nous voulons être”, dit LeMay. « Ça marche vraiment bien ; Je pense qu’il y a eu quelques bosses en cours de route, mais nous avons compris ce que nos bases de données sont capables de faire en arrière-plan, et c’est là que nous nous sentons à l’aise. Cela se prépare bien pour notre plan de match vendredi soir également.

Offensivement, les Comets n’ont pas été un mastodonte cette saison, mais ils ont trouvé le moyen de faire des jeux et de gagner des matchs au sol et dans les airs. Alors que Newman aura toujours une attaque en premier, le quart-arrière JJ Castle et ses receveurs ont connu un certain succès ces dernières semaines – y compris cette passe de touché gagnante à Batten lors du dernier jeu du match la semaine dernière à Spring Valley.

“Il y a beaucoup plus de possibilités, et nous pouvons faire à peu près tout ce que nous voulons sur le terrain avec les gars que nous avons”, a déclaré Batten. “Nous avons eu un assez bon succès au cours de la seconde moitié de la saison, et nous avons été en mesure de faire fonctionner le ballon pour toujours, donc c’est bien d’avoir ces deux choses.”

LeMay aime ce qu’il voit avec l’attaque qu’il a installée pendant l’intersaison qui en est encore à ses balbutiements. Il a remarqué que les joueurs semblent plus à l’aise dans les formations et les schémas, et dit que les Comets prennent la forme qu’il envisageait au début de la saison.

«Si vous revenez à la semaine dernière, le premier entraînement que nous avons fait dans tant de groupes de personnel différents, nous avons tiré à plein régime le tout premier entraînement que nous avons, et cela témoigne de notre personnel offensif. Ils ont juste continué, ont continué à enseigner les choses pour s’assurer que nos enfants l’ont compris », a déclaré LeMay. “Une grande partie de cela est nouveau, nous avons donc fait cette semaine 7, lorsque nous atteignons en quelque sorte notre rythme ici, gagnons en confiance, et nous nous sentons bien pour la semaine 8, et j’espère que les semaines 9 et 10, si cela se produit . C’est l’objectif, c’est de continuer à faire des progrès, et jusqu’à présent, les enfants l’ont démontré, donc nous nous sentons assez à l’aise avec ce que nous faisons.

Witt a déclaré que cette année ressemble énormément à l’automne dernier, lorsque Newman avait une fiche de 3-3 et devait gagner pour garantir une place en séries éliminatoires – et l’expérience de le faire il y a une saison est encore fraîche dans l’esprit des joueurs à l’approche des comètes. les deux dernières semaines de cette saison régulière.

“Nous avons commencé lentement cette année, mais nous avons également fait la même chose l’an dernier, et je pense que nous commençons enfin à remettre les choses en marche”, a déclaré Witt. “Nous avons encore beaucoup à améliorer – nous voulons toujours le faire chaque semaine – mais j’ai l’impression que nous allons encore nous améliorer au fil de l’année et que nous arrivons à la fin.”