Newman prêt pour le match revanche, s’attendant à une attaque Rockridge “assez dynamique” lors de la semaine 2 – Shaw Local

STERLING – Après une victoire de 28-6 en ouverture de saison contre son rival de la conférence Three Rivers Morrison vendredi dernier, Newman espère maintenir l’élan au cours de la semaine 2, alors qu’il accueille Rockridge dans un match croisé à Three Rivers.

Dans l’histoire récente entre les deux équipes, les Comets ont eu le dessus, remportant cinq des six derniers affrontements, à l’exception de l’année dernière, lorsque les Rockets l’ont emporté à domicile, 27-14, lors de la semaine 2. Avec la saison dernière perte à réévaluer et film de la semaine 1 du match d’ouverture de Rockridge contre Princeton, les Comets pensent qu’ils seront mieux préparés pour le match de cette année.

“Nous savons qu’ils sont en quelque sorte 50/50 passes / courses, et je pense que notre défense est bien meilleure que l’an dernier contre eux”, a déclaré le receveur / secondeur senior de Newman, Jaesen Johns. “L’année dernière, nous n’étions pas vraiment bien préparés, nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais je pense que nous sommes beaucoup mieux cette année.”

Après avoir vu Rockridge de près l’année dernière et passé en revue le film de la semaine 1 de cette année, le porteur de ballon senior / cornerback de Newman Nolan Britt s’attend à un autre match difficile.

« Nous avons regardé un petit film sur eux. Nous avons vu le match de Princeton qu’ils ont joué, et ils ont joué très fort à Princeton, donc ils vont être une bonne équipe », a-t-il déclaré. “Ils nous jouent dur chaque année, comme d’habitude toutes les équipes le font.”

À Rockridge, l’entraîneur-chef de première année Mike LeMay voit une équipe talentueuse, surtout du côté offensif du ballon. Pour racheter la défaite de l’an dernier contre les Rockets, les Comets devront jouer un football fondamentalement solide et discipliné.

«Ils ont un bon porteur de ballon, un bon receveur. Le quart-arrière n’est pas le même que l’an dernier », a déclaré LeMay. «Ils lanceront le ballon, ils le dirigeront plutôt bien. Assez dynamique en attaque. Défensivement, ils s’alignent et s’en prennent à eux. Ils sont assez décents dans les tranchées, donc nous allons avoir les mains pleines à tous les niveaux sur la ligne O et la ligne D. »

Lors du premier match sous LeMay, Newman a traversé ses difficultés de croissance attendues, luttant offensivement en première mi-temps avant de se réchauffer en seconde période pour se retirer pour la victoire.

Hunter Luyando de Newman court sur le terrain contre Bureau Valley lors de leur match de la semaine 5 la saison dernière au stade Roscoe Eades. Les Comets accueillent Rockridge vendredi pour leur premier match à domicile cette saison. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Après avoir eu leur premier aperçu des nouveaux schémas dans une situation de jeu la semaine dernière, les Comets ont une meilleure idée de leur position et de ce qu’ils doivent améliorer pour aller de l’avant.

« En première mi-temps, notre attaque n’a pas vraiment bougé comme nous le voulions, mais c’est la première fois que nous l’exécutons dans un match », a déclaré Britt. “Nous avons joué une bonne défense contre eux, nous avons vraiment fait bouger l’attaque en seconde période, alors j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée lors du prochain match.”

“Notre défense, je pense que nous allons être vraiment bons là-bas”, a déclaré Johns à propos de ses plats à emporter de la semaine 1. “Nous avons une très bonne profondeur partout dans l’équipe, partout sur le terrain, et cela va nous permettre d’être très bien.”

Après avoir eu du mal à déplacer le ballon dans la première moitié de l’ouverture de la saison, LeMay cherche à ce que son attaque démarre plus rapidement à l’avenir – un résultat qu’il s’attend à voir de plus en plus au fil de la saison.

“Je pense que nous avons appris que nous pouvions l’activer, en particulier dans la seconde moitié du match, et nous devions en quelque sorte venir avec cette force et cette énergie au début”, a déclaré LeMay. « Vous ne pouvez pas tout mettre en bouteille, il est donc important pour nous de commencer tout de suite. Et c’est quelque chose dont nous avons besoin pour nous assurer que nous sommes prêts à partir du moment où le ballon touche le pied au coup d’envoi. Et c’est quelque chose que nous allons améliorer, c’est certain.

Pour battre Rockridge et passer à 2-0 cette semaine, les Comets savent qu’ils devront être composés mentalement et physiquement. Garder la mémoire courte et ne pas se laisser décourager par les jeux négatifs contribuera grandement à alimenter un effort gagnant, dit Johns.

«Rester dedans mentalement, ainsi que physiquement. Ne pas nous décourager si nous manquons un bloc, ne pas essayer de trop corriger les choses », a déclaré Johns. “Juste y rester à la fois mentalement et physiquement, et jouer tout le match.”

LeMay a souligné que limiter les gros jeux et éviter les revirements étaient des facteurs importants cette semaine.

“Les clés sont que nous exécutons lorsque nous avons une chance, qu’il s’agisse d’attraper le ballon, de faire nos blocs, quoi que ce soit en attaque, nous devons nous assurer que nous exécutons et ne le retournons pas”, a-t-il déclaré. “La semaine dernière, nous avons abandonné un touché en donnant le ballon à l’adversaire au plus profond de notre propre territoire, puis défensivement, nous devons nous assurer de rester avec le même état d’esprit que nous n’allons pas les laisser le pousser vers le bas. terrain, et ne pas abandonner les gros jeux. Si nous pouvons aller de l’avant et limiter ces choses, nous serons en bonne forme, et nous serons en plein dans le coup avec une chance de le faire vendredi.

Le coup d’envoi entre Newman et Rockridge est prévu pour 19 heures vendredi.