Newman prend son élan pour surpasser Morrison – Shaw Local

MORRISON – Dans un match où cinq touchés au sol ont été marqués, frapper et écraser étaient les principaux talents exposés lors de l’ouverture de la saison vendredi soir entre Newman et Morrison.

Les Comets et les Mustangs se sont combinés pour huit sacs et 10 plaqués pour la défaite, et c’est un botté de dégagement bloqué qui a donné aux Comets l’élan dont ils avaient besoin en seconde période pour remporter une victoire 28-6 à Ennis M. “Bud” Cole Champ.

Avec 8:33 à jouer au troisième quart et les Mustangs faisant un botté de dégagement sur leur propre territoire, le joueur de ligne senior de Newman, Caleb Donna – dont l’équipe menait 6-0 à la mi-temps – a trouvé un gros trou dans la ligne Morrison et a mis la main sur le botté de dégagement. ballon après un coup de pied de 5 pieds et l’a projeté en arrière vers la ligne de but. Les Comets (1-0) ont récupéré pour déplacer le ballon de 29 mètres vers la ligne de but de Morrison pour obtenir une position courte sur le terrain, et Gabe Padilla a terminé le trajet avec une course de 2 mètres pour une avance de 14-0 après une passe réussie. .

“Nous devions énerver l’équipe en seconde période”, a déclaré Donna. «J’étais vraiment prêt à obtenir ce botté de dégagement. Cela a donné un élan considérable et nous avons terminé le match en martelant le football dans leur bouche.

Les défenseurs de Newman repoussent un porteur de ballon Morrison lors de leur match de vendredi soir à Morrison. (Earleen Hinton/Shaw Media)

La défense des Comets a maintenu les Mustangs (0-1) à un seul mètre négatif d’attaque totale au premier quart, privant le jeu au sol de Morrison de presque toutes les grosses courses. Donna a fait partie de deux gros jeux successifs au milieu du deuxième quart lorsqu’il a battu le quart-arrière senior de Morrison Danny Mouw pour moins-10 verges au milieu de terrain juste après que son coéquipier de deuxième année Ryan Partington ait abattu Mouw pour moins-5 de plus au troisième essai.

L’entraîneur de première année de Newman, Mike LeMay, a aimé voir sa défensive et ses équipes spéciales monter en puissance quand elles en avaient besoin.

“Défensivement, c’est notre identité et c’est notre lignée, et ils se sont présentés ce soir”, a déclaré Lemay. “Caleb a un moteur, et c’est pourquoi il est l’un de nos gars qui court sur le terrain lors des coups d’envoi, et pour lui de passer et de faire ce jeu, c’était bien de voir les gars l’obtenir.”

Gabe Padilla de Newman se fraye un chemin dans la zone des buts au cours de la seconde mi-temps vendredi soir contre Morrison. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les quatre scores des Comets étaient sur des jeux à courte distance. Padilla en a eu trois – deux à 2 mètres et un autre à 1 mètre – et Hunter Luyando, qui a réalisé la plus grande course de son équipe de la journée à 61 mètres, a marqué le score en première mi-temps à 1 mètre.

Morrison n’a eu que deux jeux pour un métrage à deux chiffres, tous deux sur des passes, et a ajouté beaucoup plus d’attaque en seconde période. Le seul touché des Mustangs est survenu avec 40,9 secondes à jouer au troisième quart sur une course de 6 verges du junior Daeshawn McQueen.

Le demi défensif de deuxième année des Mustangs, Donny Reavy, a mené la défense de son équipe avec trois plaqués pour perte et deux sacs du quart-arrière senior des Comets JJ Castle – dont le dernier a forcé un échappé dans la zone rouge des Comets qui a été récupéré par le joueur de ligne junior Evan McDonnell. Cette récupération a conduit au touché de McQueen.

“Nous avons fait beaucoup de très bonnes choses défensivement”, a déclaré l’entraîneur de Morrison, Steve Snider. «Ils ont marqué un touché sur un terrain très court, mais défensivement, nous allons emporter beaucoup de très bonnes choses. Offensivement, je ne sais pas si nous avons bien fait quelque chose. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses en deuxième mi-temps, mais nous n’avons jamais franchi le cap. »