Newman perd une affaire à faible score; Morrison domine Erie-Prophetstown dans une bataille de 4-4 équipes – Shaw Local

Newman a marqué lors de son premier jeu du match vendredi soir, mais a perdu 10-7 contre Kewanee dans un match sur la route de Three Rivers Mississippi.

Les Comets (5-4, 3-3) ont marqué sur la passe de 51 verges de JJ Castle à Ayden Batten pour une avance rapide de 7-0. Mais Kewanee (4-5, 3-3) a égalé le match avec 2,1 secondes à jouer avant la mi-temps, alors que Brady Clark s’est connecté avec Jaiden Little sur une route transversale à la ligne de but pour une frappe de 26 verges.

Clark a ensuite lancé un panier de 32 verges avec 6:04 à faire au troisième quart pour donner l’avantage aux Boilers, puis ils ont scellé la victoire en gardant la possession du ballon pendant les 5:33 finales du quatrième quart. Pendant une grande partie de l’entraînement final, Kewanee n’a joué qu’un seul jeu: le quart-arrière Brady Clark sur une course vers la droite. Il a pris un genou à trois reprises au Newman 13 pour le fermer.

Newman avait 182 verges au sol et 87 verges par la passe. Nolan Britt a mené le match au sol avec 67 verges.

Kewanee a terminé avec 181 verges par la passe et 116 au sol.

C’était la première fois en 10 affrontements depuis que Kewanee a rejoint la conférence Three Rivers que les Boilers battaient les Comets.

Morrison 27, Érié-Prophetstown 14 : Dans une confrontation entre deux équipes 4-4 cherchant à devenir éligibles aux séries éliminatoires, les Mustangs se sont retirés aux deuxième et troisième quarts pour remporter le concours Three Rivers Rock.

Danny Mouw a été 11 en 17 passes pour 183 verges et trois touchés pour Morrison (5-4, 4-2), Daeshaun McQueen captant six passes pour 114 verges et deux touchés. Les Mustangs ont marqué un touché à chaque quart et ont tenu Erie-Prophetstown (4-5, 1-4) sans but aux deuxième et troisième.

Brady Anderson a couru 15 fois pour 59 verges, Chase Newman a réalisé 14 courses pour 56 verges et Carson Strating a réalisé 14 courses pour 51 verges et un touché. Newman a également réussi deux attrapés pour 37 verges, Strating a eu deux réceptions pour 30 verges et Karder White a réussi un touché de 2 verges pour Morrison.

Jase Grunder a récolté 59 verges et un touché en 17 courses, et Jeremiah Kochevar a ajouté six courses pour 47 verges et un score. Kochevar a également réussi 3 passes en 7 pour 15 verges et une interception pour les Panthers.

Gabe Eckerd, de l’Oregon, mesure un défenseur de North Boone alors que Briggs Sellers (70 ans) cherche à bloquer lors du concours de la Big Northern Conference de vendredi soir au Landers-Loomis Field. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Nord Boone 47, Oregon 20 : Après que le match ait été à égalité 14-14 dans les deux dernières minutes de la première mi-temps, les Hawks n’ont pas pu suivre les Vikings jusqu’au bout lors d’une défaite de la Big Northern Conference au Landers-Loomis Field.

Noah Reber a couru pour 114 verges et deux touchés, et Gabe Eckerd avait 107 verges au sol et un score pour l’Oregon (2-7, 2-7 BNC), qui a devancé North Boone 221-203 au sol, mais a vu les Vikings tenir un 231-56 avantage en verges par la passe.

Jack Washburn a réussi 7 passes sur 14 pour 56 verges et Austin Egyed a capté quatre passes pour 28 verges.

Tirant de l’arrière 14-0 après le premier quart, Eckerd a marqué sur une course de 1 verge 48 secondes après le début de la deuxième période, et Reber a ajouté une course de 13 verges avec 5:16 à faire avant la mi-temps pour égaliser le match à 14-tout.

Mais Chandler Alderman s’est connecté sur une frappe marquante à Adrien Raabe avec 1:21 à faire au deuxième quart pour donner à North Boone une avance de 21-0, puis Alderman a lancé une autre passe de touché au milieu du troisième quart. Il a renoué avec Raabe au début du quatrième quart pour une avance de trois points.

Reber a couru pour un TD de 37 verges avec 9:15 à faire pour réduire le déficit de l’Oregon à 35-21, mais Alderman a lancé une frappe de 38 verges à Chris Doetch à peine 1:03 plus tard, et a couru de 4 verges au plafond le score avec 2:49 à jouer.

Alderman a terminé 14 en 18 passes pour 231 verges et six touchés, et il a également couru pour 160 verges en 16 courses. Doetch a réussi huit attrapés pour 120 verges et deux touchés, et Raabe a réussi 6 attrapés pour 107 verges et deux scores. Julian Rodriguez a ajouté des prises de TD de 30 et 5 verges pour les Vikings (3-6, 3-6).

Fulton 48, Dakota 26 : Les Steamers ont répondu à chaque fois que les Indiens ont marqué en première mi-temps en route vers une victoire NUIC sur la route.

Fulton (7-2, 7-1 NUIC) a pris une avance de 7-0 à peine 11 secondes après le début du match, puis a de nouveau marqué 1:36 après que Dakota l’ait réduit à 7-6 à la fin du premier quart. Les Steamers ont marqué 1:21 dans le deuxième quart, puis après que Dakota l’ait réduit à 20-12 à peine 18 secondes plus tard, Fulton a marqué 1:05 après cela pour prendre une avance de 27-12 avec 9:16 à faire avant la mi-temps. Les Steamers ont ensuite marqué avec 4:19 et 1:25 à faire au deuxième quart pour étendre leur avance à 41-12.

Aucune équipe n’a marqué au troisième quart, puis Fulton a marqué 48-12 avec 6:12 à faire dans le match. Dakota a viré sur les touchés avec 4:46 à jouer et 1:28 restant pour couronner le score.

Lena-Winslow 28 ans, Forreston 14 : Les Cardinals ont tiré le premier sang avec un touché précoce, mais les Panthers ont marqué les quatre touchés suivants pour se retirer pour une victoire NUIC à Forreston.

Après que Brock Smith ait marqué sur une course de 7 verges, Jake Zeal a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi 68 verges pour un score, puis Le-Win (9-0, 8-0 NUIC) a ajouté une course de touché de 10 verges de Gunar Lobdell avec 1 : 29 à gauche en première mi-temps pour prendre une avance de 14-8. Les Panthers ont ajouté une course de 8 verges de Gage Dunker avec 10 secondes à jouer au troisième quart, puis Zeal a viré sur une course de 59 verges à la première minute du quatrième quart.

Johnny Kobler a marqué sur une course de 12 verges avec 4:17 à jouer pour couronner le score, et il a terminé avec 17 courses pour 94 verges. Kaleb Sanders a ajouté 15 courses pour 50 verges pour Forreston (5-4, 4-4).

Le quart-arrière de Forreston, Brock Smith, se dirige vers la zone des buts pour le premier touché du match au premier quart vendredi soir contre Lena-Winslow dans une bataille NUIC à Forreston. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Galène 67, West Carroll 0 : Le Thunder traînait 21-0 après le premier quart, puis les Pirates se sont retirés avec quatre touchés en deuxième période d’un match NUIC à Galena, avant d’ajouter trois autres scores en seconde période.

West Central 68, Amboy-LaMoille-Ohio 30 : Eddie Jones a lancé trois passes de touché et Landon Whelchel a récolté 114 verges au sol, un touché au sol et un touché de réception, mais cela n’a pas suffi car les Clippers sont tombés face au Heat lors d’un match de football à huit au port.

Brennan Blaine a été le meilleur receveur d’Amboy, captant quatre passes pour 81 verges et un touché. Quinn Leffelman a ajouté deux attrapés pour 47 verges et un touché pour les Clippers.

West Central avait trois coureurs au cours du siècle. Kaiden Droste a ouvert la voie avec 259 verges et quatre touchés en 18 courses, Parker Meldrum a couru 14 fois pour 106 verges et deux touchés, et Mason Carnes s’est précipité 13 fois pour 123 verges et trois touchés.

Polo 66, Freeport Aquin 22 : Les Marcos ont accumulé 46 points au premier quart contre les Bulldogs en route vers une victoire éclatante contre les Bulldogs dans un match de football à huit.

Avery Grenoble a couru huit fois pour 137 verges et trois touchés en tant que leader du Polo. Les scores de Grenoble sont venus sur des courses de 41, 58 et 16 mètres.

Brock Soltow a ajouté 114 verges au sol et deux touchés, dont un score de 80 verges, en 11 courses. Il a également renvoyé un coup d’envoi de 93 verges pour un touché et a lancé une passe de touché de 24 verges à Noah Dewey.

Brady Wolber s’est précipité pour un touché Polo de 28 verges.

le résultat de jeudi

AFC 44, Rockford Christian Life 16 : Carson Rueff a lancé cinq passes de touché et a couru pour un autre score alors que les Raiders ont terminé la saison régulière avec quatre victoires consécutives.

Lane Koning a eu quatre réceptions de touché, tandis que Zane Murphy et Auden Polk ont ​​également capté des passes de TD. Levi Near a également lancé une passe décisive pour l’AFC (6-3), qui se qualifiera pour la première fois pour les séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association et se qualifiera pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2005.

Rueff était 10 en 15 passes pour 212 verges et a également couru pour 48 verges. Murphy a terminé avec 122 verges en réception et a ajouté une paire d’interceptions en défense, et Koning avait 98 verges en réception et une interception.

Auden Polk a mené le match au sol avec 50 verges et Logan Mershon a couru pour 44 verges pour les Raiders.