Newman ne peut pas suivre Rockridge dans la défaite en séries éliminatoires 2A au premier tour – Shaw Local

EDINGTON – Newman était à huit mètres de potentiellement égaliser le match avec seulement une minute avant la mi-temps quand il a tâtonné.

Rockridge a récupéré et Peyton Locke s’est assuré que les Comets n’aient plus jamais cette chance.

Le demi offensif senior a pris d’assaut 92 verges sur la ligne de touche droite pour donner à Rockridge une avance de deux possessions à la mi-temps, puis une solide seconde mi-temps a scellé la victoire 42-12 des Rockets sur Newman samedi lors du premier tour des éliminatoires de classe 2A.

[ Photos from Newman vs. Rockridge in 2A first-round playoff game ]

“Si nous n’obtenons pas ce chiffre d’affaires, vous ne savez jamais ce qui se passera s’il y a égalité à la mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Rockridge, Sam Graves. “On ne sait jamais, alors super travail là-bas, et puis Peyton n’est qu’un enfant que vous devez mettre le ballon entre ses mains. Il change la donne, qu’il soit receveur ou demi-arrière. Il n’a qu’à avoir le ballon. »

“Nous étions au volant, l’offensive a commencé à cliquer aujourd’hui, et c’était vraiment, vraiment sympa”, a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay. «Nous sommes descendus à l’intérieur du 10, le premier et le but du 8, puis le jeu suivant nous avons tâtonné. Le jeu juste après cela, nous avons eu une chance de faire un choix mais l’avons laissé tomber, puis le jeu suivant, ils ont parcouru 92 verges pour un touché et cela a tout changé.

Locke a terminé le match avec 170 verges et quatre touchés. Il a réalisé 12 courses, un sommet d’équipe, et a également réalisé deux réceptions pour 24 verges. Locke a également capté une interception en défense au quatrième quart.

“Je voulais juste faire ce que je pouvais pour l’équipe, et le fait qu’ils m’aient donné le ballon a montré qu’ils me faisaient confiance”, a déclaré Locke. « La ligne était incroyable et les receveurs extérieurs qui ont bloqué étaient fantastiques. Je suis très heureux. Je ne m’attendais pas à autant de verges au sol.

Nolan Britt de Newman cherche à s’éloigner d’un plaqueur de Rockridge samedi lors de leur match éliminatoire de premier tour 2A à Edgington. (Myles Newberry – Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Les Rockets se sont appuyés sur Locke pour la majorité des 348 verges gagnées au sol, mais le quart-arrière Connor Deem et l’arrière Alex Zarlatanes ont également eu leur part.

Deem a commencé la seconde mi-temps avec un tremplin de 66 verges pour porter le score à 28-6 à peine une minute après le début du troisième quart. Il a terminé avec 92 verges au sol. Zarlatanes en a ajouté 82 de plus en 11 courses.

“La première fois que nous avons joué [Newman], nous avons commencé très lentement », a déclaré Graves. «Nous avions l’impression d’avoir dominé, mais nous n’avions d’avance que 6-0 à la mi-temps. Ils nous ont mis dans la confusion à l’avant, mais nous avons travaillé là-dessus à l’entraînement et nos gars ont pu rouler tout de suite. Félicitations à ces gars à l’avant, car ce sont eux qui ont donné le ton au match.

Rockridge a commencé tout sauf lentement à démarrer le match. Les Rockets ont pris une avance de 14-0 au premier quart après avoir forcé un trois et un retrait lors du premier entraînement des Comets.

Locke a parcouru 24 verges lors du premier jeu offensif des Rockets, et Deem a suivi en frappant Kameron Bohnsack sur une passe arrière de 32 verges qui a placé Rockridge à l’intérieur de la ligne des 10 verges. Locke l’a frappé d’un mètre deux jeux plus tard pour porter le score à 7-0 avec 8:51 à jouer dans le premier.

Newman est entré dans le territoire de Rockridge lors de la possession suivante, mais Reese Finch des Rockets a attaqué le quart-arrière de Comet JJ Castle pour une perte de 5 verges pour forcer un revirement sur les downs.

Rockridge a profité de l’arrêt après que Locke ait commencé la possession suivante avec une autre course de 24 verges. Locke l’a couru à partir de 3 mètres pour porter le score à 14-0 après le premier quart-temps plus tard dans l’entraînement.

“Quand on a pu s’arrêter et marquer [to open the game], nous savions que nous avions un bon feeling », a déclaré Graves. “C’était gros à sauter.”

Brady Grennan de Newman cherche le coin des coureurs le samedi 29 octobre 2022 lors du match éliminatoire du premier tour du Comet contre Rockridge. (Myles Newberry – Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Les Comets ont répondu avec une passe de touché de Castle à Isaiah Williams sur une route oblique de 13 mètres pour réduire l’avance à 14-6 avec 5:18 avant la mi-temps, et a suivi cela en forçant le premier botté de dégagement de Rockridge.

Newman était à l’intérieur de la ligne des 10 verges de Rockridge après qu’Ayden Batten ait capté une passe inclinée et dégringolé de 34 verges, mais les Comets ont tâtonné à la ligne des 8 verges et Rockridge a récupéré avec un peu plus d’une minute avant la mi-temps.

Locke a renversé l’élan sur un jeu avec la course de touché de 92 verges pour donner aux Rockets une avance de deux possessions à la pause.

Rockridge a battu Newman 21-6 en seconde période.

“Nous sommes sortis plus énergiques”, a déclaré Locke. «Nous les avons dominés pendant toute la première mi-temps pour la plupart, et donc [the turnover before half] actionné un interrupteur dans le vestiaire.

Locke a obtenu son troisième touché de la journée avec 5:21 à faire dans le troisième avec une course de 1 verge pour porter le score à 35-6.

Le meilleur jeu de Newman du match a été de le lancer à Ayden Batten. Le receveur principal a réussi cinq attrapés pour 170 verges et a réussi une passe de touché de 69 verges à la fin du troisième quart pour réduire l’avance des Rockets à 35-12. Le quart-arrière JJ Castle a lancé pour 194 verges.

Cependant, Rockridge a reculé et Deem a trouvé Bohnsack grand ouvert dans la zone des buts pour une passe de touché de 20 verges avec 10:45 à jouer au quatrième pour atteindre le score final.

“En seconde période, les enfants ont continué à se battre, ont fourni beaucoup d’efforts tout au long du match, et j’ai été ravi de voir cela”, a déclaré LeMay. «Ce n’est jamais facile quand votre saison se termine au premier tour après avoir combattu pour faire les séries éliminatoires, mais c’est comme ça que les séries éliminatoires se déroulent. Être de ce côté-là est difficile, surtout quand on avait vraiment l’impression que la Blue Machine commençait à bouger, mais c’est comme ça que ça s’est passé.