Newman et Morrison prêts à renouveler leur rivalité lors de l’ouverture de la saison – Shaw Local

Alors que les équipes de football Newman et Morrison se préparent pour leur premier match de la saison 2022 vendredi soir à Morrison, aucun des deux ne sait vraiment à quoi s’attendre.

Les Mustangs viennent de terminer une grande classe senior au printemps et ont un certain nombre de nouveaux partants des deux côtés du ballon. Ce n’est également que leur deuxième saison sous la direction de l’entraîneur-chef Steve Snider.

Les Comets, quant à eux, font appel à l’entraîneur-chef de première année Mike LeMay.

Dans l’histoire récente entre ces deux équipes, Newman a clairement pris le dessus, remportant quatre de ses cinq derniers affrontements contre Morrison.

La saison dernière, les Comets se sont enfuis avec une victoire de 34-6 la semaine 1; au printemps 2021, les Comets ont devancé les Mustangs 14-7; et en 2019, Morrison a prévalu, 18-6. Newman a remporté les matchs de 2017 et 2018 54-0 et 55-8.

Mais dans une nouvelle saison avec un nouvel entraîneur du côté de Newman, personne ne sait comment la réunion de 2022 pourrait se dérouler.

Snider dit que les Mustangs ont fait de leur mieux pour se préparer à tout et à tout ce que les Comets pourraient leur lancer vendredi soir.

« Nouvel entraîneur à Newman, donc on ne sait pas exactement ce qu’on va avoir, schématiquement parlant. Nous essayons donc de tout couvrir », a-t-il déclaré. «Nous savons que nous aurons une équipe bien entraînée et bien disciplinée. Nous savons que nous devons vraiment bien faire les choses pour avoir une chance de réussir.

Être fondamentalement sain et gagner la bataille à l’avant sera crucial pour Morrison cette semaine, dit Snider.

“L’accent est mis sur le blocage et le tacle”, a-t-il déclaré. «Vous ne pouvez battre personne à moins de bloquer et de bien tacler. La cohérence avec les blocages et les tacles est une chose à laquelle nous espérons accrocher notre chapeau.

«Je pense que le plus gros affrontement est entre notre ligne offensive et leur front défensif. Nous avons beaucoup de nouveaux visages sur la ligne offensive, et pas beaucoup de profondeur. Nous verrons s’ils peuvent gagner dans les tranchées contre une équipe talentueuse.

Marcus Williams de Newman se détache d’un tacle à la cheville lors de l’ouverture de la saison dernière contre Morrison au stade Roscoe Eades à Sterling. (Myles Newberry)

Certains des joueurs de Newman connaissent un peu plus Morrison. En tant que seniors cette année, le centre Adam Morgan et le quart-arrière / secondeur extérieur JJ Castle connaissent bien la rivalité.

Depuis le début des entraînements hors saison, ils attendaient ce match avec impatience.

« Nous avons eu de bonnes batailles. Je connais mon étudiant de première année, ma deuxième année, de bonnes batailles – et nous avons eu une bonne bataille avec eux l’année dernière. Je pense que dans ma dernière année, nous sommes ravis d’affronter Morrison une fois de plus », a déclaré Morgan. «Nous devons sprinter vers le ballon à chaque fois; nous devons jouer très dur. C’est le football Blue Machine. Nous nous y préparons depuis le début de l’été et nous en sommes ravis.

“Nous savons que c’est un grand rival pour nous au cours des dernières années, alors en entrant dans ce jeu, nous voulons vraiment jouer au football Blue Machine, le leur donner et leur faire savoir que nous sommes toujours le football Newman, peu importe ce qui s’est passé au cours des dernières années, avec nos entraîneurs qui se sont mélangés et tout », a déclaré Castle. « Les clés pour gagner cette semaine seraient de se concentrer. Comme c’est la première semaine, vous ne savez jamais ce qui va se passer ou ce qui va mal tourner. Donc, si quelque chose ne va pas, c’est de prendre nos esprits au prochain jeu et de faire tout ce que nous pouvons.

Avec un film à revoir du match de l’année dernière contre Morrison – et de certains de ses autres jeux en 2021 – Newman a quelques informations de fond sur lesquelles s’appuyer cette semaine.

« Nous avons regardé le film de l’année dernière, c’est ce que nous avons. Nous avons vu un peu ce qu’ils ont fait plus tard dans la saison, donc nous sommes juste en train de reconstituer les choses », a déclaré LeMay. «Je sais que c’était leur première année avec le nouvel entraîneur et qu’ils essayaient de mettre leur plan en place et de voir ce que c’était, et à peu près, c’est ce que notre rapport de dépistage est en ce moment.

« Je sais qu’ils ont des athlètes assez dynamiques. Ils ont beaucoup couru l’arrière l’année dernière et ils ont essayé de faire sortir le ballon dans l’espace à leurs athlètes. Et nous avons aussi des athlètes à faire correspondre avec les leurs, alors nous examinons cela et nous nous concentrons sur ces clés, à peu près. Et je pense que nous serons en bonne forme tant que nos enfants feront la queue et s’en prendront à eux.

Newman et l’hôte Morrison devraient débuter à 19 heures vendredi.