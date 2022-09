Newman en contrôle total pour battre Bureau Valley – Shaw Local

MANLIUS – Une semaine avant de jouer dans de grands matchs contre des équipes de conférence invaincues, les Newman Comets et Bureau Valley Storm semblaient entrer dans la semaine prochaine avec beaucoup d’élan.

Les Comets ont fait exactement cela vendredi soir dans une victoire de 27-0 contre le Storm dans un match de Three Rivers Mississippi.

Newman 3-2 (2-0, TRAC Mississippi) a maintenant une saison en forme de «W» de hauts et de bas, avec encore une autre victoire après avoir perdu une semaine auparavant. Malgré quelques échappés perdus en première mi-temps, les Comets ont pris une avance de 14-0 à la mi-temps et ont presque doublé leur total de points pour fuir le Storm.

Le porteur de ballon principal Nolan Britt et le quart-arrière junior Carter Rude ont chacun réussi deux touchés, tous à moins de 10 mètres, alors que l’offensive des Comets a vaincu le Storm (1-4, 0-3) sur un rapport de près de 3 contre 1.

“Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement, et c’est ce que nous recherchions vraiment”, a déclaré Britt. “Au cours des dernières semaines, nous n’avons pas pu mettre en place une semaine complète de bonnes pratiques de travail acharné, et c’était la différence cette semaine pour nous.”

Le premier score de Britt est venu avec 6:42 à faire au premier quart à 7 mètres, et il a suivi avec son autre avec 4:02 à faire dans la mi-temps avec une course de 5 mètres. À la mi-temps, les Comets ont amassé 189 verges d’attaque contre les 29 du Storm.

“Nous avions besoin d’efforts et de caractère pour nous en sortir avec nos enfants, et c’est quelque chose qui a commencé à arriver”, a déclaré l’entraîneur des Comets Mike LeMay. «Nous étions parfois à court de ça, mais ils ont trouvé un moyen de continuer quand nous avons fait des erreurs en leur redonnant le ballon sur des terrains courts; nous avons rebondi et avons pu continuer.

Rude a réussi les deux touchés des Comets en deuxième mi-temps, le premier à 9 mètres avec 9:44 à jouer au troisième quart, et l’autre dans la dernière minute du match à 1 mètre. Rude a terminé avec 80 verges en 16 courses, tandis que Britt a terminé avec 72 verges en 14 courses.

“Nous savions que nous devions organiser un quart-temps complet, une mi-temps complète et un match complet”, a déclaré Britt. “Jouer une défense dure les a aidés à rester hors du tableau de bord, tandis que notre attaque se débattait un peu avant d’avoir notre rythme.”

La défense Storm a vu de gros efforts du joueur de ligne junior Jon Dybek, qui a ajouté trois plaqués pour perte en plus de cette récupération d’échappé, et du joueur de ligne senior Ayize Martin avec deux plaqués pour perte et un sac.

Bureau Valley se retrouve maintenant dans un coin en ce qui concerne les aspirations aux séries éliminatoires. Dybek et le secondeur principal Mason Goossens ont récupéré les échappés en première mi-temps, mais le Storm n’a pas atteint la zone rouge les deux fois.

“Nous avions juste du mal à vraiment déplacer le ballon”, a déclaré l’entraîneur de Storm, Mat Pistole. «Nous n’exécutons pas à un niveau suffisamment élevé offensivement. Je donnerai le crédit à Newman, ils sont tellement fondamentalement solides et ils s’attaquent si bien qu’il faut être si précis dans ce que l’on fait.

Il s’agit de la 11e victoire consécutive des Comets sur la tempête, remontant à 2010. Avec ce match à l’écart, Newman et Bureau Valley ont de grands tests de conférence au cours de la semaine 6. Les Comets accueillent Princeton invaincu au stade Roscoe Eades à Sterling , tandis que le Storm se rend à St. Bede, invaincu.

Bureau Valley devra gagner la saison régulière pour être éligible aux séries éliminatoires; deux autres victoires pour Newman peuvent faire cela pour les Comets.