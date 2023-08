Newman désireux de montrer une amélioration dans l’année 2 sous LeMay – Shaw Local

STERLING – La saison dernière a été une courbe d’apprentissage définitive pour les Newman Comets. Avec l’entraîneur-chef Mike LeMay installant une nouvelle attaque, il fallait beaucoup de choses à la volée. Et beaucoup de douleurs de croissance.

Mais cette saison devrait être différente.

Maintenant que les joueurs ont eu un an pour s’adapter à leur entraîneur, et que l’entraîneur a eu un an pour s’adapter à ses joueurs, tout le monde se sent plus à l’aise.

[ Photos: Newman hits the field for the upcoming season ]

« Ça a été vraiment bien. Notre été a été nuit et jour différent, là où nous avons été », a déclaré LeMay. « Je pense que nos gars l’année dernière ont fait du bon travail la première année en s’y acclimatant, mais cette fois-ci, maintenant qu’ils l’ont vu, ils ont pu progresser beaucoup plus, ce qui a été formidable. »

« L’année dernière, nous avons bien fait pour tout ce que nous avons mis, mais cette année, je pense que nous avons été époustouflants », a déclaré le junior LB / RB Daniel Kelly. « Nous l’avons pratiqué, nous sommes de loin bien meilleurs que ce que nous étions l’an dernier. Je pense [with Mike LeMay] ayant un an à son actif maintenant, il est plus à l’aise, nous sommes plus à l’aise et nous sommes prêts à démarrer.

Les joueurs de Newman effectuent des exercices lors de la première journée d’entraînement de football le lundi 7 août 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Après avoir diplômé plusieurs partants seniors, Newman aura de nouveaux visages des deux côtés du ballon.

Offensivement, les Comets renvoient six titulaires. Défensivement, ils reviennent six ou sept.

La ligne offensive sera assez expérimentée, emmenée par des seniors. Le secondaire ramène également des joueurs clés chez les seniors Carter Rude et Brady Grennan ainsi que le junior Cody McBride. Kelly, le meilleur plaqueur de l’an dernier avec 88 et une sélection de la deuxième équipe All-Three Rivers Athletic Conference East, sera un leader pour la défense.

Une poignée de nouveaux arrivants pourrait également avoir un impact important. Les étudiants de deuxième année Evan Bushman et George Jungerman sont en compétition pour le poste de quart partant. Le junior RB / DL Ryan Partington et le junior RB / LB Briar Ivey devraient également contribuer cette saison.

« Nous sommes enthousiasmés par Evan Bushman, George Jungerman et Ryan Partington. Briar Ivey va jouer beaucoup, donc ce sera bien aussi », a déclaré LeMay.

Accardi et Kelly ont les yeux rivés sur les quarts cette intersaison.

« Je suis enthousiasmé par la course des quarts-arrière. Nous avons deux quarts de deuxième année qui y vont, un mobile de plus, un meilleur passeur », a déclaré Accardi. « Je pense que vu comment nous les utilisons tous les deux, et lequel obtiendra la place de départ la semaine 1, ce sera une bonne compétition. »

« Il y a un deuxième qui va être notre QB cette année. Il s’appelle Evan Bushman. Il a fait du très bon travail tout l’été. George Jungerman jouera également un grand rôle. Il est aussi en deuxième année. dit Kelly. « Il a une clavicule cassée en ce moment, mais quand il reviendra, nous attendons de grandes choses de sa part. Et puis ma classe junior, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu à l’université, ils ont joué un peu. Ils vont intervenir et jouer un grand rôle là-dedans aussi.

Accardi voit McBride comme un joueur d’évasion pour les Comets en 2023.

Les joueurs de Newman effectuent des exercices lors de la première journée d’entraînement de football le lundi 7 août 2023. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

« Je pense que Cody McBride sera un très grand meneur de jeu, venant d’un étudiant en deuxième année à un junior », a déclaré Accardi. « Il a joué un peu l’an dernier à l’université mais n’avait pas cette place de départ, et je pense qu’il va vraiment briller cette année au corner. »

L’année dernière, les Comets étaient menés par plusieurs seniors, dont OL/DL Hayden Witt, RB/DB Nolan Britt, RB/LB Hunter Luyando, QB/LB JJ Castle et WR/DB Ayden Batten. Cette année, une nouvelle cuvée de seniors dirigera l’équipe.

« Nos capitaines ont fini par être Chris Accardi, Carter Rude, Daniel Kelly et Mac Hanrahan, mais il y a beaucoup d’autres seniors comme Brady Grennan, Caleb Donna, Quinten Williams et Nik Nardini, pour n’en nommer que quelques-uns, qui vont être de bons leaders. sur et hors du terrain pour nous », a déclaré LeMay.

Alors que l’équipe se prépare à faire ses débuts dans la saison le 25 août, LeMay est ravi de voir les progrès en attaque et en défense.

« Vous pouvez dire qu’ils forment un groupe assez soudé. Il semble que cela arrive cet été, et vraiment, je suis ravi de voir comment notre attaque s’épanouit », a déclaré LeMay. « Je suis vraiment excité de voir notre défensive. Nous allons être sacrément rapides, rapides vers le ballon, et je pense que ce sera très amusant à regarder les vendredis soirs.

Après une sortie en séries éliminatoires au premier tour l’an dernier, Newman espère faire une course en séries éliminatoires en 2023.

« Je pense que l’objectif est toujours de faire les séries éliminatoires – y arriver, mais conserver quelques victoires en séries éliminatoires. C’est ce que ce groupe veut, et c’est ce que nous attendons avec impatience », a déclaré LeMay. «Cela commence par la semaine 1, cependant. Nous retournons à Rockridge. Je pense que c’est quelque chose que nous attendions avec impatience également, alors nous sommes ravis de nous rendre là-bas et de concourir.

« Une saison réussie pour nous serait bien sûr de participer aux séries éliminatoires – c’est notre norme la plus basse pour nous. Mais plus important encore, je pense qu’il s’agit de travailler en équipe », a déclaré Accardi. « Ces dernières années, nous avons travaillé en équipe, mais il y a quand même eu quelques individus. Je pense qu’une fois que nous aurons assemblé la colle et assemblé toutes les pièces, je pense que ce sera une bonne saison.