Newman de retour au premier rang de Three Rivers ; La livre sterling en baisse mais pas sortie – Shaw Local

La semaine 7 de la saison de football a apporté des réponses à certaines équipes et soulevé des questions pour d’autres.

Newman a battu Hall pour passer à 6-1 samedi après-midi, Dixon a mis Rockford Christian en déroute pour passer à 7-0 et Sterling a perdu contre Quincy, invaincu, pour tomber à 3-4 lors des matchs de vendredi soir la semaine dernière.

Voici les points à retenir de la semaine 7 :

Newman de retour au premier rang de Three Rivers Est

Les Comètes semblent grandement améliorées par rapport à la saison précédente. Au début de la semaine 8 l’année dernière, ils étaient 4-3. Au même moment cette saison, ils ont une fiche de 6-1. La victoire la plus impressionnante de Newman cette saison a été une victoire de 12-7 contre Rockridge lors de la première semaine. En sept semaines, c’est toujours la seule défaite de l’équipe classée première dans Three Rivers Ouest.

Les Comets viennent de remporter une victoire 28-7 contre Hall, leur match le plus marquant de la saison avec six points, mais ils ont un test difficile à venir lors de la semaine 8 alors qu’ils se déplacent pour affronter Kewanee 6-1. Newman et Kewanee semblent être les deuxième et troisième meilleures équipes de Three Rivers East, derrière Princeton, qui a battu les deux équipes par trois points. Avec 1-6 Mendota comme adversaire de la semaine 9, Newman semble se diriger vers une saison de sept ou huit victoires.

Dixon réalise sa meilleure saison depuis 2017

Les Dukes ont battu Rockford Christian 55-6 lors de la semaine 7, prolongeant ainsi leur séquence d’invincibilité à sept matchs. La dernière fois que Dixon a commencé une saison avec sept victoires consécutives, ils ont terminé 10-2, atteignant les quarts de finale de classe 4A.

Le quart-arrière Tyler Shaner a mené l’offensive de grande puissance. En sept matchs, il a réussi 72 passes sur 110 pour 1 104 verges avec 14 touchés et quatre interceptions. Il a également porté le ballon 95 fois pour 504 verges et 11 touchés. Le porteur de ballon Aiden Wiseman s’est précipité 109 fois pour 762 verges (7,0 verges par course) et huit touchés pour mener l’attaque au sol.

Le receveur Cullen Shaner compte 21 attrapés pour 430 verges et sept touchés. Le receveur large Tyson Dambman compte 28 réceptions pour 291 verges et trois touchés, ainsi que deux touchés de retour de coup d’envoi sur huit retours. Après son retour d’une déchirure du LCA la saison dernière, Eli Davidson mène l’équipe avec 89 plaqués (27 de plus que le deuxième plaqueur Wiseman), huit plaqués pour défaite et deux échappés forcés.

La livre sterling ne doit pas être sous-estimée

Les Golden Warriors ont suivi une victoire 13-3 contre Geneseo, invaincu, lors de la semaine 6, avec une défaite 35-33 contre Quincy, invaincu, lors de la semaine 7. Bien qu’ils aient une fiche de 3-4, ils semblent jouer leur meilleur football de la saison.

Sterling a eu un calendrier difficile cette saison. Cinq de ses sept adversaires ont jusqu’à présent un pourcentage de victoires supérieur à 71 % en sept matchs : Quincy (7-0), Princeton (6-1), Geneseo (6-1), Metamora (5-2) et Wheaton St. Francis. (5-2). La victoire contre Geneseo et le match serré contre Quincy suggèrent une équipe beaucoup plus talentueuse que ne le montre le record. Avec des victoires sur 1-6 Rock Island et 3-4 Moline au cours des deux prochains matchs, Sterling peut se faufiler dans les séries éliminatoires en tant qu’équipe sous le radar et éventuellement surprendre certaines équipes adverses.