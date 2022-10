Newman cherche à clôturer la saison avec trois victoires consécutives et à améliorer le classement des séries éliminatoires – Shaw Local

Pour la deuxième saison consécutive, les Newman Comets ont été en mode éliminatoire bien avant le début des éliminatoires.

Assis à 3-3 après une défaite lors de la semaine 6, les Comets savaient qu’ils devaient gagner pour se garantir une place en séries éliminatoires. La saison dernière, ils ont fait la même chose avant de remporter un match éliminatoire au premier tour. Cette année, ils ont remporté leurs deux derniers matchs et envisagent un match de la semaine 9 à Kewanee pour tenter d’en faire trois de suite.

“Je dirais que cela nous a aidés à traverser cette dernière année”, a déclaré le secondeur principal Gabe Padilla. « Nous savions ce que nous devions faire, et nous l’avons évidemment fait l’année dernière ; maintenant nous faisons la même chose cette année. Nous savions déjà ce que nous devions faire, et nous sommes vraiment concentrés sur ce que nous devons faire pour continuer à gagner des matchs.

Le secondeur de deuxième année Daniel Kelly souligne l’aspect mental d’aborder chaque match comme s’il s’agissait d’un match éliminatoire comme une grande clé de certaines performances solides au cours des deux dernières semaines.

« Je pense que c’est une grande partie de ce que nous avons pu faire. C’est juste un grand facteur de motivation », a-t-il déclaré. «L’année dernière, nous avions en quelque sorte besoin de cette victoire; cette année, nous ne pensons peut-être pas en avoir besoin, mais nous en avons quand même besoin. Nous devons avoir cet état d’esprit que nous allons gagner, que nous devons gagner pour participer aux séries éliminatoires. Nous allons simplement faire de notre mieux et avoir l’un de nos meilleurs matchs de toute la saison. »

Les Comets se sont appuyés sur une défense avare toute la saison, ayant cédé 167 points (20,9 points par match) – le deuxième moins de points accordés parmi les équipes de Three Rivers Mississippi – alors que la nouvelle attaque sous l’entraîneur de première année Mike LeMay a trouvé sa place.

Cette semaine, cette défense affronte une équipe de Kewanee qui a marqué 163 points, mais vient de perdre trois de ses quatre derniers matchs. Bien qu’il soit absent des séries éliminatoires à 3-5, LeMay sait que les Boilermakers sont une équipe talentueuse qui aimerait terminer la saison avec une victoire à domicile.

“Ils ont des arrières physiques qui peuvent courir le ballon, ils ont de plus gros joueurs de ligne et ils font de très belles choses, comme des trucs de lecture de zone.” dit LeMay. “Quand ils lancent le ballon, leur bout serré est le gars à qui ils veulent essayer de donner le ballon, donc il est définitivement la menace sur laquelle nous nous concentrons, et ils ont aussi des gens sympas dans l’espace. Le quart-arrière garde définitivement les yeux sur le terrain et continue de travailler pour que les gars puissent s’ouvrir, ce qui est vraiment un témoignage pour lui, car ce n’est pas toujours la chose la plus facile à faire.

« Offensivement, ils sont assez équilibrés à tous les niveaux, et défensivement, ils s’alignent et leurs secondeurs lisent et jouent vite. Ils sont assez constants dans la façon dont ils s’alignent, et c’est bien parce que cela fonctionne pour eux, et ils font des jeux et se dirigent vers le ballon assez régulièrement.

Padilla dit que la clé de cette semaine a été comme presque toutes les autres cette saison : essayez de rendre Kewanee unidimensionnel en ralentissant le jeu au sol, puis en faisant des ajustements tout au long du match.

« De toute évidence, ce que nous avons bien fait, c’est d’arrêter la course. Notre défense est principalement basée sur l’arrêt de la course, et nous nous sommes concentrés là-dessus », a déclaré Padilla. «Ce sur quoi nous devons travailler, c’est notre défense de dépassement; nous avons laissé passer de très gros jeux contre Mendota, et nous aurions dû les mettre plus loin derrière plus tôt dans le match.

Offensivement, LeMay est satisfait de la croissance qu’il a vue. Bien qu’ils aient toujours été une équipe de premier ordre, les Comets ont connu un certain succès dans le jeu des passes au cours des dernières semaines, et c’est quelque chose que LeMay envisage depuis qu’il a repris le programme l’été dernier.

« Nous avons certainement l’impression que nous retrouvons la forme, et nos enfants y adhèrent vraiment. Nous ajoutons des formations, nous ajoutons quelques variantes de nos formations, et ils s’en sortent très bien. Je suis très content », a-t-il déclaré. “De toute évidence, l’ADN de Newman est de faire courir le ballon, et cela a été de manquer de triangulation, mais vraiment, c’est du football de puissance, et peu importe avec quoi vous le faites.

“C’est quelque chose que je voulais conserver comme une sorte d’aspect traditionnel, et je suis très satisfait de la façon dont nous le faisons et de notre cohérence. Et nous sommes également en mesure de l’aérer et d’être efficaces en le faisant, et en nous connectant sur ces laissez-passer. Ça a été vraiment, vraiment sympa, et ça nous rend plus dynamiques en attaque. »

Au fur et à mesure que les joueurs ont appris les concepts et les jeux, les choses sont devenues plus faciles et beaucoup plus amusantes. Cela a provoqué une augmentation de l’intensité et de l’urgence de la pratique, car il faut moins se concentrer sur les rouages ​​​​des jeux et plus de temps pour les peaufiner.

Cela a également contribué à la confiance de l’équipe, comme en témoigne la capacité de jouer dans des situations cruciales pour trouver des moyens de gagner des matchs au cours des deux dernières semaines – peut-être en partie parce que c’est quelque chose que les équipes adverses n’ont pas l’habitude de voir de Newman.

«Nous sommes en mode éliminatoires en ce moment, et nous devons continuer à penser cela. Nous ajoutons beaucoup de nouveaux jeux et nous nous adaptons à ces jeux. C’est nouveau pour nous et c’est nouveau pour les autres équipes qui nous affrontent », a déclaré Kelly. «Nous avons vraiment appris ces dernières semaines à l’entraînement, à la salle de musculation, tout le monde étudiant le cinéma pour savoir ce que nous devons faire sur le terrain. Nous apportons de l’énergie et nous nous amusons.