NewJeans parle du licenciement de Min Hee Jin, demande sa réintégration et interpelle le nouveau PDG d’ADOR – Asian Junkie

Eh bien, tant pis pour le fait de pouvoir me détendre un peu quand je suis malade. Heureusement, je suis suffisamment bien maintenant pour m’asseoir, car la dernière nouveauté de la série HYBE/ADOR pourrait bien être la plus importante, avec NewJeans eux-mêmes organiser une diffusion en direct et accusant la nouvelle direction d’ADOR de mauvais traitements.

======

Ils commencent par dire que leur message est finalement destiné à HYBE, et ils ont déjà eu une réunion pour l’exprimer à la direction, mais ils ont eu le sentiment que cela n’avait pas été transmis.

Comme on pouvait s’y attendre, tout tourne autour de leur souhait de continuer avec Min Hee Jin à la tête du spectacle.

Exprimant leur désir de continuer à travailler avec Min Hee Jin, Danielle a déclaré en anglais : « Même avant de débuter sous le nom de NewJeans et pendant tout le temps que nous avons passé ensemble avec la PDG Min Hee Jin, nous avons tous senti que la musique que nous voulions faire et le genre de monde que nous voulions construire ensemble – notre vision – étaient similaires à bien des égards. Avec la PDG Min Hee Jin, nous avons pu préparer chaque tâche avec un cœur sincère, et je pense que cela se voit dans notre travail. Mettre nos efforts sincères dans quelque chose n’est possible que parce que les personnes avec lesquelles nous travaillons se font confiance et ont la même vision.

« La PDG Min Hee Jin n’est pas seulement la personne qui produit notre musique, mais aussi celle qui fait de NewJeans ce que nous sommes. Elle discute avec nous des moindres détails et les explique de manière à ce que nous puissions les comprendre clairement. NewJeans a une couleur et un ton distincts, et cela a été créé avec la PDG Min Hee Jin. Elle fait partie intégrante de l’identité de NewJeans, et nous pensons tous qu’elle est irremplaçable. »

Ils ont également parlé de la façon dont ils sont isolés, car un responsable d’un autre groupe leur a dit de les ignorer.

« Un jour, j’attendais seule dans le couloir, raconte-t-elle, et des membres d’un autre groupe sont passés devant moi, accompagnés de l’un de leurs responsables. Nous nous sommes donc bien salués. Mais quand ils sont revenus un peu plus tard, leur responsable leur a dit devant moi : « Ignorez-la. » Même si je pouvais tout entendre et tout voir. En y repensant maintenant, je ne comprends toujours pas pourquoi je dois endurer une chose pareille. »

Hanni a poursuivi : « J’en ai parlé à notre nouvelle PDG, mais elle m’a dit qu’il n’y avait aucune preuve et qu’il était trop tard pour faire quelque chose à ce sujet maintenant. En la voyant essayer de passer outre, j’ai eu le sentiment que nous avions perdu notre protecteur, et j’ai eu l’impression que [our new CEO] ne s’inquiétait pas pour nous. Et je lui avais dit honnêtement [the incident]mais j’ai eu l’impression qu’en un instant, j’étais devenu un menteur. Mais avant, la PDG Min Hee Jin s’est beaucoup battue pour nous. [executives] Ils disent à l’extérieur qu’ils vont nous aider, mais ils ont juste trouvé des excuses et ont dit que c’était un incident pour lequel ils ne pouvaient rien faire.

Parlant de la nouvelle direction, ils ont des doutes sur la façon dont les choses vont fonctionner à partir de maintenant.

En soulignant le rôle de Min Hee Jin dans l’entreprise, Minji a fait remarquer : « Notre nouvelle direction dit qu’elle va séparer la production et la gestion, mais nous avons toujours fonctionné différemment des autres labels… Maintenant, Min Hee Jin n’a pas le pouvoir de confirmer ou d’approuver tout, alors comment pouvons-nous continuer à travailler comme avant ? »

Hanni a fait écho à ce sentiment en anglais, déclarant : « La façon dont ADOR fonctionnait était que la gestion commerciale et la production créative n’étaient pas séparées et étaient [sic] « Nous avons travaillé ensemble et travaillé en harmonie. C’est comme ça que ça a fonctionné et c’était parfait. C’était notre façon de travailler et la façon dont notre PDG produisait le contenu de NewJeans, que beaucoup d’entre vous ont pu apprécier. Mais maintenant qu’elle n’est plus PDG, ces facteurs qui auraient dû continuer à travailler ensemble en harmonie sont désormais considérés comme deux domaines de travail différents. »

Danielle a ajouté : « Comme je l’ai déjà dit, c’était notre rêve de jouer la musique que nous voulions faire avec Min Hee Jin, et nous avons travaillé dur pour ce rêve. Mais maintenant, nous ne pouvons plus réaliser ces rêves, et nous ne pourrons peut-être même pas réaliser tous les projets que nous avons faits. »

Haerin a poursuivi : « Personnellement, je souhaite continuer à travailler avec les personnes qui m’entourent et qui m’ont aidée à grandir mentalement et à ressentir la force vitale en moi, envers lesquelles je suis reconnaissante, mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi des forces extérieures continuent à interférer et à nous perturber. Je ne sais pas si j’ai besoin de comprendre cela. »

Ils ont conclu en demandant que Min Hee Jin soit réintégrée au poste de PDG.

Hanni a déclaré en anglais : « Nous avons le choix de choisir comment nous allons réagir à chaque situation, et nous n’allons pas suivre aveuglément tous les ordres de HYBE. Nous sommes plus que conscients que cela entrave notre travail et que nous devrions être traités beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous sommes actuellement. Et il est très difficile de croire qu’ils sont vraiment sincères dans leur volonté de nous aider à continuer à travailler avec notre PDG Min Hee Jin. Bien qu’elle soit au milieu de tout ce conflit juridique actuel, elle est censée planifier et produire de manière créative nos projets futurs en seulement deux mois, ce qui, personnellement, n’a aucun sens. Nous ne voulons pas entendre tous ces mots creux sur la façon dont ils vont nous aider à continuer à travailler avec la PDG Min Hee Jin. Et nous voulons tous que ce conflit juridique soit résolu et que notre environnement de travail revienne à la normale, comme il était avant. »

Hyein a fermement poursuivi : « S’il vous plaît, renvoyez le PDG [Min Hee Jin] « Je vous prie de bien vouloir la remettre à sa place et de la ramener à ce qu’elle était auparavant, et non dans cet environnement inconnu avec ces nouvelles personnes inconnues. »

Danielle a ajouté : « D’un point de vue humain, j’aimerais que vous arrêtiez de déranger notre PDG Min Hee Jin. Honnêtement, elle est tellement pitoyable, et cela fait simplement passer HYBE pour une entreprise inhumaine. Que pouvons-nous apprendre d’une entreprise comme celle-ci ? »

Minji a conclu : « Ce que nous voulons, c’est l’ADOR original, où Min Hee Jin est PDG et où la gestion et la production sont combinées. La raison pour laquelle nous faisons cette demande est que c’est le [only] « Nous pouvons nous entendre avec HYBE sans nous battre avec l’entreprise. Si nos opinions ont été correctement transmises, nous espérons que le président Bang et HYBE prendront la sage décision de rétablir ADOR comme il était avant le 25. Merci de nous avoir écoutés. »

======

Ok, donc je sais que les gens veulent probablement avoir leur avis sur ce sujet en ce moment, donc j’ai fait tout mon possible pour le publier.

Ma première réaction est de dire que je me sens mal pour eux d’être pris en flagrant délit d’utilisation comme des pions dans une lutte de pouvoir d’entreprise. Il n’est pas vraiment difficile de les croire lorsqu’ils pensent qu’une énorme compagnie de K-pop se donne la peine de se comporter comme des connards, peu importe ce que l’on pense de Min Hee Jin. Elle a travaillé en étroite collaboration avec eux et leurs familles (peut-être même étrangement en étroite collaboration) depuis qu’ils étaient adolescents, et sous sa direction, ils ont atteint une renommée internationale dans une industrie brutale pleine de sous-performants surfaits, donc le fait que les gens soient déconcertés par leur loyauté envers elle est à mon tour déroutant pour moi. Étant donné les parties impliquées, les centrer en premier semble être la seule chose humaine dans cette affaire.

Je suppose que ce que je veux dire, c’est que je comprends l’impulsion de faire cette émission, mais je me demande aussi quel est le but final ici. Ils ne récupèrent clairement pas Min Hee Jin sans une victoire en justice, ne serait-ce que parce que HYBE ne veut pas payer ces options de vente, et si l’idée ici était de poser les bases d’un procès, c’est trop tôt. Il serait préférable de passer du temps à rassembler des preuves avant de s’immiscer au milieu. Bien sûr, peut-être qu’ils ne pensent pas à un but final, et ce ne sont que cinq jeunes femmes qui expriment leurs frustrations, et le fait qu’elles ressentent même le besoin de s’exprimer est inquiétant. Cela laisse penser que peut-être cette menace de longue pause pourrait se concrétiser, donc je comprends pourquoi ils pourraient vouloir faire ça, mais en ce moment, je ne suis pas sûr que cela les aide vraiment. Quoi qu’il en soit, je souhaite le meilleur aux idoles et essentiellement à elles seules.