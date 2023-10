Newcastle vs Paris Saint Germain LIVE: Mbappe vise le record de buts de l’Angleterre alors que la Ligue des champions revient à St James’ Park – heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et comment suivre

Newcastle accueillera le Paris Saint-Germain ce soir dans un affrontement européen à succès alors que la Ligue des champions revient à Tyneside.

Les hommes d’Eddie Howe ont entamé leur retour au sommet du classement européen avec un match nul et vierge face à l’AC Milan, mais attendent deux décennies pour jouer dans la première compétition de l’UEFA devant leurs propres supporters.

Newcastle est dans une forme époustouflante depuis son retour de la trêve internationale, avec quatre victoires et cinq feuilles blanches sur cinq dans toutes les compétitions.

Mais le géant français du PSG représentera son test le plus difficile à ce jour, avec les Parisiens en tête du groupe F après une victoire 2-0 sur le Borussia Dortmund.

Luis Enrique est armé de Kylian Mbappe en attaque, qui a déjà marqué des buts en Ligue des champions à Liverpool, Manchester United et Man City.

Le joueur de 24 ans espère devenir le quatrième joueur à marquer dans quatre stades anglais différents de la compétition, deux des trois autres étant Cristiano Ronaldo (5) et Lionel Messi (4).

Ce choc du groupe F de la Ligue des champions aura lieu le mercredi 4 octobre.

Le coup d’envoi à St James’ Park est prévu à 20h.

Newcastle vs Paris Saint Germain : l’actualité de l’équipe

Les hôtes doivent faire face à plusieurs blessures, puisque Harvey Barnes, Joe Willock et Sven Botman sont tous absents.

Les Magpies transpirent également sur la forme physique de Callum Wilson et de Joelinton, avec respectivement des problèmes aux ischio-jambiers et à la cuisse.

Mais des appels tardifs seront effectués sur les deux avant le match.

La star du PSG, Mbappe, s’est débarrassée d’une peur à la cheville pour jouer les 90 minutes complètes lors du match nul et vierge contre Clermont Foot samedi.

Mais Nuno Mendes, Marco Asensio et Presnel Kimpembe sont tous blessés, les deux gardiens Sergio Rico et Keylor Navas étant également absents.

Newcastle vs Paris Saint-Germain : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron des Toon, Eddie Howe, pense que ses joueurs doivent contenir leurs émotions.

Il a déclaré : « J’ai hâte de découvrir l’atmosphère de la maison et ce que nos fans créent.

« Je pense que ce sera une soirée vraiment mémorable et j’espère que notre performance le sera également.

« Les supporters apporteront leur positivité, leur bruit, leur enthousiasme et leur amour pour le jeu. C’est à nous d’utiliser cela de manière puissante et positive sur le terrain. Vous pouvez utiliser trop d’émotions sur le terrain, mais je pense que nous l’avons compris. équilibre à la maison. »

Newcastle vs Paris Saint Germain : faits du match

Le total de buts attendus de Newcastle sur MD1 contre Milan n’était que de 0,28 – le deuxième plus bas de toutes les équipes lors du premier tour de l’UEFA Champions League 2023-24. En effet, l’équipe d’Eddie Howe n’a enregistré qu’un seul tir cadré dans le match et cela s’est produit à la 95e minute grâce à Sean Longstaff.

Le Paris Saint-Germain a remporté son deuxième match de phase de groupes lors de chacune des 10 dernières saisons de l’UEFA Champions League, marquant 29 buts et n’en encaissant que cinq. Cependant, trois de leurs quatre dernières défaites en phase de groupes de la compétition ont eu lieu contre des équipes de Premier League (Liverpool, Manchester United et Manchester City).

Newcastle a un taux de victoire de 56 % lors des matches à domicile de l’UEFA Champions League (5 victoires, 0 nul, 4 défaites), contre seulement 20 % à l’extérieur (2 victoires, 3 nuls, 5 défaites).

Le match nul 0-0 de Newcastle contre Milan en MD1 n’était que leur troisième blanchissage en 19 matches d’UEFA Champions League. Ils n’ont jamais enregistré de blanchissages consécutifs dans la compétition auparavant.

Le Paris Saint-Germain a perdu cinq de ses sept derniers matches d’UEFA Champions League contre des équipes anglaises, à l’exception d’une victoire 3-1 à Manchester United (décembre 2020) et d’une victoire 2-0 à domicile contre Manchester City (septembre 2021).

Newcastle n’a remporté que trois de ses 13 rencontres contre des adversaires français toutes compétitions confondues (4 nuls, 6 défaites), c’est la première fois qu’il affronte le PSG.

Kylian Mbappé du PSG a marqué un but en UEFA Champions League contre Manchester City à l’Etihad Stadium, Manchester United à Old Trafford et Liverpool à Anfield. Il pourrait devenir le quatrième joueur à marquer un but à l’extérieur dans quatre stades anglais différents de la compétition, après Cristiano Ronaldo (5), Lionel Messi (4) et Robert Lewandowski (4).

Nick Pope de Newcastle est devenu le cinquième gardien anglais à garder sa cage inviolée lors de sa première titularisation en UEFA Champions League la dernière fois, et le premier depuis Fraser Forster en 2012. Aucun gardien anglais n’a jamais gardé sa cage inviolée lors de ses deux premières titularisations dans la compétition auparavant. .

Seuls Rade Krunic de Milan et Julián Álvarez de Man City (sept chacun) se sont créés plus d’occasions en MD1 de l’UEFA Champions League cette saison que Ousmane Dembélé du PSG (6). Dembélé a également porté le ballon 90 mètres plus loin que tout autre ailier sur MD1 (373 m).

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été le premier joueur à marquer un but en UEFA Champions League contre Newcastle, pour Barcelone en septembre 1997 lors d’une défaite 3-2 à St James’ Park. Il a remporté 15 de ses 19 matches de phase de groupes en tant qu’entraîneur (2 nuls, 2 défaites), même si l’une de ses défaites a eu lieu en Angleterre contre Man City en novembre 2016, alors qu’il entraînait Barcelone (1-3).