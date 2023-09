Newcastle vs Man City : obtenez Haaland 2+ SOT et Isak 1+ SOT à 4/1 avec Sky Bet

Newcastle accueille Man City ce soir au troisième tour de la Coupe EFL à St James’ Park.

Et Sky Bet bénéficie d’un double coup de pouce lors de l’affrontement de coupe mettant en vedette les principaux buteurs des deux équipes cette saison.

1 Sky Bet a doublé le prix de ce double de tirs cadrés pour le choc de la Coupe Carabao ce soir ! Crédit : sky bet

Double boost SKYBET : Haaland 2+ SOT et Isak 1+ SOT – était 2/1 MAINTENANT 4/1!

Ajouter au bulletin de pari ICI!

Erling Haaland a déjà accumulé 17 tirs cadrés en seulement six matches de Premier League cette saison, ce qui signifie en moyenne qu’il en frappe presque jusqu’à trois à chaque match.

La saison dernière, Alexander Isak a trouvé le chemin des filets dix fois pour Newcastle rien qu’en championnat, en seulement 22 apparitions.

Il a également trouvé la cible 22 fois au total, ce qui signifie qu’il trouve la cible en moyenne à chaque apparition.

Les deux attaquants ont également d’excellents résultats et une excellente forme avec des buts récents. Haaland en a déjà marqué huit en championnat et Isak en a marqué trois en seulement cinq apparitions.

Les deux équipes pourraient avoir envie de prendre cela avec quelques rotations probables dans l’équipe, mais pas trop pour ne pas les mettre hors de combat pour l’argenterie. Après le triplé de City la saison dernière, ils chercheront sûrement à remporter encore plus de trophées cette année.

Double boost SKYBET : Haaland 2+ SOT et Isak 1+ SOT – était 2/1 MAINTENANT 4/1!

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer

Ne joue qu’avec l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre

Ne poursuivez jamais leurs pertes

Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé

GamCare – www.gamcare.org.uk

Conscient du jeu – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide concernant un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk être exclu de tous les sites de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

*NOUVEAU CLIENT UNIQUEMENT. PREMIER PARI SIMPLE ET E/W SEULEMENT DES COTES DE 1/1 OU PLUS. 3 X JETONS DE PARI DE 10 £. MISES DE PARI GRATUIT NON INCLUSES DANS LES RETOURS. PARIS GRATUITS POUR LE FOOTBALL UNIQUEMENT. LES PARIS GRATUITS NE SONT PAS RETRAITABLES. LES PARIS GRATUITS EXPIRENT APRÈS 30 JOURS. DES RESTRICTIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET D’AUTRES CONDITIONS S’APPLIQUENT. 18+. BEGAMBLEAWARE.ORG.