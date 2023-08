Newcastle vs Aston Villa en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Newcastle vs Aston Villa diffusion en direct et aperçu du match, samedi 12 août, 17h30 BST

Vous cherchez une diffusion en direct Newcastle vs Aston Villa? Nous avons ce qu’il vous faut. Newcastle vs Aston Villa est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Newcastle United accueille Aston Villa à St. James ‘Park pour son premier test de la saison de Premier League 2023/24, après des campagnes impressionnantes pour les deux équipes la saison dernière.

Newcastle jouera au football en Ligue des champions pour la première fois en 20 ans ce trimestre après avoir terminé quatrième, tandis que Villa est de retour en Europe après la nomination d’Unai Emery.

Harvey Barnes, Sandro Tonali et Tino Livramento sont tous arrivés à Newcastle dans des transferts qui mettent en évidence leur ambition pour la saison à venir, bien que Villa n’ait pas été timide sur le marché eux-mêmes.

Moussa Diaby et Pau Torres ont tous deux rejoint le projet d’Emery à Villa, et ils sont certainement parmi les favoris pour remporter la Conference League cette saison.

Le coup d’envoi est à 17h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Newcastle sera privé de Joe Willock, Emil Krafth, Javier Manquillo et potentiellement Fabian Schar pour leur affrontement contre Villa, bien que Schar soit actuellement évalué et pourrait passer des tests de condition physique avant le match. Les trois autres seront probablement à nouveau disponibles dans le mois prochain.

Aston Villa, quant à lui, manque Jacob Ramsey et Alex Moreno, qui se remettent tous deux d’une fracture du métatarse et d’une déchirure des ischio-jambiers, respectivement. Ce dernier devrait revenir dans les prochaines semaines, tandis que la reprise de Ramsey pourrait prendre un peu plus de temps. Emi Buendia, en revanche, pourrait manquer la majeure partie de la saison après avoir subi une déchirure du LCA pendant l’entraînement.

Formulaire

Les deux abordent la nouvelle saison avec optimisme, grâce à des campagnes encourageantes la dernière fois. Alors qu’il y a par conséquent de plus grandes attentes pour que les deux continuent sur leur trajectoire ascendante, les managers Eddie Howe et Unai Emery ont renforcé leurs équipes avec une réelle qualité.

Arbitre

Andy Madley sera l’arbitre de Newcastle contre Aston Villa. Ses assistants seront Richard West et Nick Hopton, avec Graham Scott le quatrième officiel. Simon Hooper est le VAR, avec Harry Lennard l’assistant VAR.

Stade

Newcastle vs Aston Villa se jouera au St. James ‘Park d’une capacité de 52 000 places à Newcastle.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Newcastle contre Aston Villa est à 17h30 BST sur samedi 12 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 12h30 HE / 9h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.