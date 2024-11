Newcastle vs Arsenal Mikel Arteta espère que la dispute avec PGMOL est du passé

Mikel Arteta a dit qu’il ne pouvait pas revoir Anthony GordonLe but controversé d’Arsenal lors de la défaite d’Arsenal contre Newcastle la saison dernière, mais estime qu’il n’y a pas de dommages durables liés à sa dispute ultérieure avec PGMOL.

Arsenal revient à St James’ Park samedi presque exactement un an après sa défaite 1-0 alors que le but de Gordon à la 64e minute a déclenché une réponse furieuse d’Arteta, qui a qualifié l’incident de « embarrassant » et de honte » alors que le but a survécu à trois VAR distincts. chèques.

Arteta a ensuite été inculpé par la Football Association pour conduite inappropriée, mais a ensuite été innocenté par un panel indépendant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des conséquences persistantes de tout l’épisode, Arteta a répondu : « Non, j’espère que nous avons dépassé ce stade. Nous en avons parlé en profondeur et c’est fait. Cela fait un an. Une année dans le football, c’est très, très long.

« Chaque club a son histoire et ses matchs, ses situations et ses commentaires. Cela fait partie du jeu et nous devons le comprendre tel qu’il est.

« Chaque décision que je prends, je vais être critiquée, ou personne ne va la comprendre ou bien ils la comprendront et la loueront. Il y aura toujours des opinions sur notre travail, c’est normal. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait regardé le but de Gordon lors de la préparation du match de samedi, Arteta a répondu : « Je ne me suis pas arrêté sur cette séquence ! Je ne voulais pas revivre ça. Elle est déjà sur mon disque dur, donc je ne l’ai pas fait. je veux revivre ça. »

Arteta confirmé Martin Ødegaard est toujours blessé à la cheville, Ben Blanc il y a un doute avec une plainte « commune » mais Gabriel Magalhaes devrait se remettre d’un problème au genou.

« Nous avons une séance d’entraînement aujourd’hui », a ajouté Arteta. « S’il [Gabriel] est en mesure de compléter qu’il sera disponible. Il n’a pas encore suivi d’entraînement mais s’il peut le faire aujourd’hui, il sera disponible dans l’équipe. »