Newcastle v Southampton : Demi-finale retour de la Carabao Cup – en direct

il y a 1 m 16h32 HNE 70 minutes : Le coup franc qui en résulte, enfoncé dans la surface par Ward-Prowse, tombe dans les pieds de Salisu, à six mètres. Mais il y a eu des bousculades et des tiraillements ailleurs dans la surface, et la pression sur Newcastle, telle qu’elle est, s’atténue.



il y a 2 m 16h31 HNE 69 min : Schar enfonce un dégagement profondément dans le stand. Un gémissement collectif résonne contre les murs. Puis Guimaraes se parle presque dans le livre après être tombé sur le ballon tout en exigeant un coup franc, pour être pénalisé pour l’avoir manipulé. Newcastle contrôle peut-être le tableau de bord, mais ses nerfs les trahissent.



il y a 4 mois 16h29 HNE 68 min : Une passe coincée au milieu pour qu’Edozie poursuive. Il retient momentanément Schar et menace de se dégager, mais le drapeau finit par se lever pour hors-jeu.



il y a 5 m 16h28 HNE 67 min : Murphy ferme presque Bazunu, qui prend un âge sur un coup de pied sur le terrain. Bazunu se débrouille avec un joli Cruyff Turn, mais le gardien des Saints flirtait avec le danger là-bas.



il y a 7 mois 16h26 HNE 65 minutes : Possession de Saints plus stérile. Le temps n’est pas encore un facteur, mais ils devront mettre la défense de Newcastle en action le plus tôt possible.



il y a 9 mois 16h24 HNE 63 min : Il pleut assez fort à St James’ Park. Un long ballon en bas à droite. Adams va un peu trop tôt, Botman l’attrapant hors-jeu avec un pas en avant au bon moment. Malgré toute la possession de Southampton en seconde période, Pope a eu très peu à faire.



il y a 11 min 16h23 HNE 61 min : Newcastle effectue un triple changement, remplaçant Wilson, Almiron et Willock par Murphy, Saint-Maximin et Isak. Hum, Jacob Murphy. Duje Caleta-Car, s’il vous plaît, Southampton !



il y a 13 mois 16.21 HNE 59 min : Bednarek et Wilson se retrouvent nez à nez sur la racine carrée du bougre tout. L’arbitre Paul Tierney les transporte tous les deux et leur ordonne d’agir selon leur âge. Pour être juste envers les deux joueurs, ils se calment immédiatement et se serrent la main, tous amis à nouveau.



il y a 14 mois 16h19 HNE 57 mn : Joelinton descend à gauche et plonge dans le champ pour Burn, qui licencie à Longstaff. Une tentative de relancer l’Almiron qui se précipite ne se produit pas. Newcastle ne coule pas tout à fait comme ils l’ont fait plus tôt dans la soirée.



il y a 16 mois 16h17 HNE 56 mn : … et ce n’est pas étonnant, car Southampton a joui de 73% de possession de balle depuis le redémarrage.



il y a 17 mois 16.16 HNE 55 mn : Le jeu sombre dans le scrappiness. Southampton sera assez content de cet état de choses, avec Newcastle un peu énervé en ce moment.



il y a 20 mois 16.14 HNE 53 mn : … mais c’est Schar qui le prend, et le claque droit dans le mur. Sûr de dire que Trippier prendra le prochain.



il y a 20 mois 16.13 HNE 52 mn : Wilson se bat sous une longue passe au milieu et tire une faute de Salisu. Un coup franc pour Newcastle, légèrement à droite du centre, à 25 mètres. Les yeux de Trippier s’illuminent.



il y a 21 mois 16.13 HNE 51 min : Adams et Perraud sondent à gauche. Le mouvement finit par échouer et le ballon roule en s’excusant pour un coup de pied de but, mais les Saints ont certainement l’air d’humeur à poser quelques questions à Newcastle et à ne pas mourir en se demandant.



il y a 22 mois 16.11 HNE 50 mn : Les courses de Blaydon étaient bruyantes à la mi-temps, pour être juste.



il y a 23 mois 16.10 HNE 49 mn : Newcastle s’est envolé des blocs en première mi-temps. Ils s’assoient un peu plus maintenant, laissant aux Saints beaucoup de possession dans leur propre moitié de terrain. C’est donc relativement silencieux.



il y a 24 mois 16.09 HNE 47 mn : Le prochain objectif est toujours important, bien sûr, mais le cliché fonctionne vraiment ce soir. Si Newcastle marque, c’est sûrement fini. Si les Saints l’obtiennent, attendez-vous à ce que St James’ Park sombre dans une frénésie nerveuse. L’atmosphère de fête d’autrefois a disparu depuis longtemps et les fans des Saints sont de bonne voix en ce moment. Ce sont eux qui ont très peu à perdre en ce moment, après tout.



il y a 28 mois 16.06 HNE Southampton lance la deuxième mi-temps. Ils ont fait deux changements, remplaçant Lyanco et Alcaraz par Lavia et Perraud. Au passage, pendant la pause de la mi-temps, Jonjo Shelvey a fait ses adieux aux fidèles de St James. Il a été chaleureusement remercié pour ses efforts avant de partir pour la forêt de Nottingham.



il y a 43 mois 15.50 HNE MI-TEMPS : Newcastle United 2-1 Southampton (tot. 3-1) Rien ne sort du coup franc et le coup de sifflet retentit. Newcastle a un pied dans sa première finale de Coupe de la Ligue depuis 47 ans … mais Che Adams a assuré que les rêves de Southampton ne sont pas encore tout à fait terminés. C’était marrant.

il y a 45 mois 15h49 HNE 45 min +2 : Le dégagement élevé de Salisu enlève presque la tête d’Almiron de ses épaules. Tous accidentels – le défenseur des Saints ne s’est pas rendu compte que son adversaire était là – mais un coup franc sur la droite quand même. Newcastle charge la boîte de Southampton. Trippier à prendre.



il y a 46 mois 15h47 HNE 45 min +1 : La première des trois minutes supplémentaires de la première mi-temps passe sans trop d’incidents.



il y a 47 min 15h46 HNE 45 mn : Bree descend à droite et glisse une balle dans le champ pour Armstrong, qui tente de contourner Burn avec sa première touche. Trop lourd, et la balle vole jusqu’à Pope. Les saints sont de retour là-dedans, cependant, cela ne fait aucun doute.



il y a 48 mois 15h45 HNE 44 mn : Adams tombe à l’agonie, après être tombé sur son coccyx. Ooyah, oof, ça doit faire mal. L’attaquant des Saints est bon pour continuer après avoir repris son souffle.



il y a 49 min 15h44 HNE 42 mn : La restauration de leur coussin à trois buts ferait l’affaire. Almiron et Schar obligent presque avec une jolie combinaison en bas à droite, seulement pour que Schar lance sauvagement un coup de crosse profondément dans le stand derrière.



il y a 51 min 15h43 HNE 41 minutes : Lyanco fait une longue passe dans le canal intérieur droit vers Armstrong. Pope arrive au bord de sa surface pour réclamer assez facilement, mais encore une fois, avec le ballon voguant vers leur surface, la soudaine angoisse des supporters de Newcastle est palpable. Le but d’Adams a momentanément interrompu la fête.



il y a 53 mois 15h41 HNE 39 min : Corner pour Newcastle. Trippier prend. Bazunu se rassemble et envoie Adams déchirer sur la gauche. Adams atteint le bord de la surface de réparation de Newcastle mais ne peut pas travailler d’espace pour tirer, perdant finalement possession et tombant. Mais lors de sa course, les supporters locaux ont trahi leurs nerfs pour la première fois ce soir. Une prise de conscience qu’un deuxième but des Saints déclencherait vraiment la nervosité de Newcastle. Aucun trophée depuis 1969 n’a tendance à faire ce genre de chose à une base de fans.



il y a 1h 15h38 HNE 37 mn : Quant à ce cri de pénalité… vous les avez vus donnés pour moins, vous savez. Lyanco avait une main sur l’épaule de Wilson juste avant que l’attaquant ne tombe. Cela aurait été doux comme l’enfer, mais Newcastle avait certainement un cas. Rien de clair ou d’évident, je suppose. Et tout ce que vous pouvez faire ces jours-ci, c’est deviner.



il y a 1h 15h37 HNE 36 mn : Walker-Peters tombe. On dirait qu’il a tiré quelque chose. Vient ensuite le kiné, qui effectue rapidement le hand-jive de substitution. Walker-Peters clopine tristement. Edozie entre en scène à sa place.