Newcastle v Leicester : Quart de finale de la Carabao Cup – en direct

il y a 4 mois 14h40 HNE

Brendan Rodgers parle à Sky. “Ce soir, c’est notre sixième quart de finale ensemble en tant que groupe. Nous avons acquis de bonnes expériences. Ce sera un match de haut niveau ce soir et nous nous battrons pour faire tout notre possible pour nous qualifier pour les demi-finales. Pour des clubs comme nous, les compétitions interclubs sont d’une importance vitale. Nous devons les traiter avec respect et aller aussi loin que possible. Il est absolument vital de commencer fort. Pour que ça commence [on Boxing Day, when they were 2-0 down at home to Newcastle within seven minutes] nous a coûté le match, alors ce soir, nous devons rester forts et concentrés. La mentalité doit être juste. Si nous pouvons faire cela et jouer notre football, cela nous donne une opportunité de gagner.