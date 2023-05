Newcastle v Brighton : Premier League – en direct

Joelinton se glisse dans l’espace à l’intérieur de la surface et tourne pour tirer mais Dunk est là pour bloquer le tir vers le but.

Trippier fouette dans un corner de la gauche sur lequel Steele bat avec une telle incompétence qu’il rate le ballon et obtient un coup de pied de but.

14 min : Estupinan perd le ballon sur la gauche, permettant à Almiron de le récupérer et d’attaquer sur la gauche. Le Paraguayen intervient et joue un une-deux avec Wilson avant de lancer un tir fatigué.

12 mn : « Je ne veux pas détourner l’attention de Tyneside » dit Bill Preston, « mais il va y avoir un bouchon absolu d’un match en moins de vingt (comptez-les) minutes alors que Sheffield Wednesday obtient un coup de pied colossal à domicile pour renverser un déficit de quatre (comptez-les) buts contre Peterborough et progresser vers la Ligue Une finale éliminatoire après une saison d’héroïsmes palpitants et de peines. Passez un bon moment ! »

En parlant de cela… Almiron arrive à la ligne de démarcation et envoie un ping à Willock mais il ne peut pas contrôler son tir et il clignote largement.

8 min : Brighton le passe dans le dos pendant quelques secondes, puis Dunk le frappe directement sur le terrain à personne. Cela mène à une attaque de Newcastle avec Isak descendant sur la gauche, il croise le ballon dans la surface de réparation et frappe Steele dans les jambes. Le danger n’est pas éliminé car le ballon ricoche sur un défenseur et doit être dégagé de la ligne.

il y a 16 mois 14h37 HAE

6 min : Une première vue de but pour Newcastle et Isak. Le Suédois coupe de la gauche et décoche un tir mais il vole bien loin du but.

Il y a une autre chance peu de temps après lorsque le ballon atterrit aux pieds d’Almiron dans la surface mais il est bien bloqué par Van Hecke.