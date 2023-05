Newcastle v Arsenal : Premier League – en direct

maintenant 12h23 HAE 45+5 minutes Cela devient capricieux maintenant, Wilson et Xhaka échangent des sentiments lorsque Newcastle ne renvoie pas le ballon après que Xhaka ait reçu un traitement pour blessure. J’imagine qu’ils ne sont pas convaincus qu’il a beaucoup de problèmes.



il y a 2 m 12h20 HAE 45+3 min Newcastle remporte un coup franc à 40 mètres que Trippier lancera dans la surface, et il fait un travail décent en le laissant tomber sur le suédois de Schar. Mais son compagnon ne peut donner ni pouvoir ni direction, glissant dans les gants de Ramsdale, et cela devrait être la dernière action de la mi-temps.



il y a 4 mois 12h19 HAE 45 minutes Nous aurons cinq minutes supplémentaires, ce qui est agréable à voir – après un chronométrage plus réaliste pendant la Coupe du monde, nous avons régressé à une ou deux puis trois ou quatre, quel que soit le déroulement des matches.



il y a 5 m 12h18 HAE 45 minutes « La comparaison KDB vs Odegaard est difficile », estime Joe Pearson. « Odegaard a deux fois plus de buts que KDB (15-7), mais moins de la moitié des passes décisives (7-16). Si vous avez Haaland à qui passer, vous accumulez les passes décisives, je suppose. Dans l’ensemble, cependant, mon sentiment est que KDB est toujours excellent. J’irais presque toujours avec le joueur qui a un palmarès, et De Bruyne l’a monté quand il le fallait vraiment. Mais Odegaard ressemble à son successeur spirituel.



il y a 7 mois 12.16 HAE 44 minutes Saka s’enfuit de Guimaraes, qui introduit des crampons au mollet en essayant de le faire paraître accidentel. Il fait très bien d’éviter une carte là-bas, et Gabriel et Jésus protestent tous les deux.



il y a 8 mois 12h15 HAE ’43 minutes « Martinez, Fernandes ? » dit Alistair Donegan mais pas Kane ? Ridicule. Même Rashford a connu une pire saison. J’ai dit que c’était du haut de ma tête, mais même dans ce cas, je ne suis pas certain que Kane joue à gauche ou au milieu de terrain.



il y a 9 mois 12.13 HAE 41 minutes Odegaard porte à nouveau le ballon vers l’avant et a Martinelli à sa gauche ! Mais il tient peut-être plus longtemps qu’il ne le devrait pour que même si la passe quand elle arrive n’est pas mauvaise, elle envoie son homme un peu large pour qu’il doive traverser quand il se serait attendu à tirer et que Newcastle dégage.



il y a 10 mois 12.12 HAE 40 minutes « Si j’étais norvégien », e-mail Kári Tulinius, « je détruirais le fait qu’Ødegaard et Haaland ne se soient pas retrouvés dans le même club. Ils n’ont jamais tout à fait cliqué dans l’équipe nationale, même s’ils ont toutes les compétences et tous les attributs pour nouer un partenariat dans le moule de Raymond Kopa et Just Fontaine. S’ils cliquent un jour, la Norvège pourrait arracher des arbres lors de compétitions internationales. Oui, je suis certain que ça marchera tout seul, et deux joueurs de leur qualité peuvent faire une grande différence dans la qualification pour les tournois majeurs.



il y a 12 mois 12.11 HAE 39 minutes Newcastle est de retour dans l’ascendant maintenant, Trippier envoyant une balle intelligente dans la surface depuis le bas à droite, Joelinton recevant au demi-tour pour muscler l’extérieur de Jorginho avant que White ne glisse dans un beau défi salvateur. Le coin résultant vient maintenant.



il y a 13 mois 12.10 HAE 38 minutes Eeesh, Pope va dégager alors que Saka le met sous, sa jambe debout cède alors qu’il donne un coup de pied, et le ballon n’évite que de justesse de ricocher dans le filet non gardé.



il y a 14 mois 12.08 HAE 37 minutes Trippier se balance et Odegaard se dégage. Il a fait sensation ces dernières semaines.



il y a 15 mois 12.08 HAE 36 minutes Xhaka concède un coup franc sur la droite, et Newcastle empile les grands hommes en avant…



il y a 16 mois 12.07 HAE 35 minutes Une pensée pour l’équipe de la saison, du haut de ma tête : Ramsdale, Stones, Saliba, Martinez, Zinchenko, Rodri, Odegaard, Fernandes, Saka, Haaland, Rashford.



il y a 18 mois 12.05 HAE 33 minutes Arsenal contre à nouveau, Martinelli attirant deux hommes vers lui sur le côté gauche de la surface puis cherchant à talonner une passe interceptée. Phew! Ce jeu a un rythme sérieux.



il y a 18 mois 12.04 HAE 32 minutes « Odegaard un beau joueur », déclare Franky Vlaeminck. « KDB le pense aussi, mais a quand même détruit le match sans doute le plus important de la saison de son équipe ! » Oui, De Bruyne a été brillant ce soir-là, mais Odegaard a, je pense, connu une meilleure saison. Sur quel point, qui est dans notre équipe de la saison ?



il y a 21 mois 12.02 HAE 30 minutes De retour à l’autre bout et un corner pour Arsenal; ça tourne court et Willock – qui cherchera désespérément à impressionner contre son ancien club – passe par Saka et Odegaard pour éviter le danger potentiel.



il y a 22 mois 12.01 HAE 29 minutes Maintenant, c’est Murphy qui maraude vers l’avant, traversant bas de la droite, et Ramsdale prend une décision tardive intelligente de plonger bas et de pousser avec sa main avant que Wilson ne puisse atteindre le ballon.



il y a 23 mois 12h00 HAE 27 minutes Et pendant que je tape ça, voici venir, Guimaraes dans Wilson qui tourne au coin de la rue, et voici Willock entrant dans la boîte ! Mais quand il ouvre le corps pour passer dans le coin le plus éloigné, il prend l’option conservatrice, cherchant à viser plutôt que de toucher le filet latéral, et Ramsdale sauve assez facilement, c’est un jeu vraiment excellent jusqu’à présent.



il y a 24 mois 11h58 HAE 26 minutes La ligne haute de Newcastle leur cause des problèmes car Arsenal joue autour d’eux au milieu de terrain, ce qui signifie qu’il n’y a pas de pression sur le ballon pour arrêter les ballons mesurés derrière. Cependant, ils semblent bons pour un but à un moment donné.



il y a 26 mois 11h57 HAE 24 minutes Voici à nouveau Arsenal, Saka coincé en tête-à-tête quand Xhaka en nourrit un dans sa foulée! Newcastle a du mal à l’arrière ici, et une première touche intelligente sort Botman de l’équation! Mais alors qu’il essaie de se venger de son homme, Saka choisit de frapper plutôt que de placer son tir, et il claque Pope dans la poitrine avant de rebondir en toute sécurité ! Arsenal pourrait-il regretter ces deux occasions manquées ?



il y a 29 min 11h54 HAE 23 minutes C’est beaucoup mieux d’Arsenal, dont la qualité supplémentaire et le sang-froid sur le ballon font maintenant la différence.



il y a 29 min 11h54 HAE 21 minutes Excellent d’Arsenal, construisant de l’arrière, avant qu’Odegaard ne peint une passe succulente entre l’arrière central et l’arrière gauche – il est sur un ici – mettant Martinelli à l’écart ! Mais sa première touche ne l’éloigne pas tout à fait de Burn, dont le souffle sur son cou signifie un tir précipité qu’Oppe bloque.



il y a 31 min 11h52 HAE 19 minutes « Une saison réussie pour NUFC – s’ils terminent troisième cette saison – obtiendront 3 points dans leur groupe de la Ligue Championa, atteignant une finale de coupe et terminant parmi les six premiers », a déclaré Em Jackson. « Tout en signant trois joueurs internationaux de qualité, par exemple Declan Rice. Une saison infructueuse ne rapporterait aucun point en Europe, sur chaque Coupe d’ici la fin janvier, Howe a été limogé alors que le club luttait pour dépasser la 9e place entre le début de la saison et Noël avant de lutter pour attirer des joueurs en janvier en raison d’une instabilité présumée dans la salle de conférence. en raison de l’échec de l’été (en août prochain) à signer des joueurs. Ha! Newcastle est toujours Newcastle, mais plus tout à fait Newcastle.



il y a 32 mois 11h51 HAE 17 minutes Sur Odegaard, soit dit en passant, je n’ai pas été convaincu par lui une dernière saison, sentiments que j’ai vraisemblablement partagés dans ces pages. Mais il a été brillant, le cerveau et le cœur de cette équipe, et 15 buts est un retour très sérieux pour un joueur qui a encore de la marge pour s’améliorer. Physiquement, il semble un spécimen totalement différent maintenant.



il y a 34 mois 11h49 HAE 15 min Arsenal avait à peine rassemblé l’attaque avant le but, mais excusez-moi pendant que je m’interromps car voici de nouveau Newcastle ! Murphy, joué dans l’espace à l’intérieur droit, semble avoir une course libre au but … mais une mauvaise touche permet à Martineli de sauter et de défier. Newcastle saura qu’ils ont encore le jeu pour dominer cela, et ils ont continué à jouer avec tempo et agressivité – mais cela signifiera des lacunes dans lesquelles Arsenal pourra contrer.



il y a 36 mois 11h46 HAE BEAU BUT ! Newcastle United 0-1 Arsenal (14 min) Martin Odegaard est un beau footballeur ! Le coup franc n’est pas dégagé correctement, et alors que Newcastle s’attend à un centre, Saka envoie le ballon à Jorginho qui place Odegaard et, à partir de 25 mètres, il frappe un entraînement bas du pied gauche à travers un jeu de jambes et à l’intérieur de Pope. à côté de la poste! Il a été colossal toute la saison, grandissant ces dernières semaines, et qui a vu ça venir ?! Le milieu de terrain norvégien d’Arsenal Martin Odegaard (C) tire et marque. Photographie : Lindsey Parnaby/AFP/Getty Images

il y a 38 mois 11h44 HAE 13 minutes Xhaka vole Joelinton alors Guimaraes tacle Martinelli, faisant bien pour éviter un carton. Coup franc Arsenal, à 35 mètres, centre gauche…



il y a 39 min 11h44 HAE 11 minutes « Alex McLeish, James McFadden, Gary Gillespie, vous nous gâtez les Écossais aujourd’hui. Certains pics Jim McLean Dundee United ensuite, peut-être. Ou l’Aberdeen de Fergie. Wembley 1967. Hampden une décennie plus tard ? Jours heureux. » Voici du Wee Jim pour vous, et au sujet de Gillespie, je ne m’en remettrai jamais totalement du fait qu’il porte le numéro 2. L’histoire oubliée des … années de gloire de Dundee United sous Jim McLean | Daniel Harris En savoir plus



il y a 41 min 11h42 HAE AUCUNE PÉNALITÉ À NEWCASTLE ! 10 minutes Je ne sais pas pourquoi il a fallu si longtemps pour renverser cela, ni pourquoi Chris Kavanagh nous a fait attendre quelques secondes de plus après être revenu sur le terrain – OK, il a probablement apprécié le drame – mais c’est le bon choix.



il y a 42 mois 11h41 HAE 9 minutes Le ballon a-t-il touché le genou de Kiwior en premier ? Je pense que vous le saviez ! Il va s’échapper ici, et à juste titre. L’arbitre va à l’écran….