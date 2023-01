Newcastle United vs Southampton en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de cet affrontement de la Coupe Carabao

Newcastle United vs Southampton diffusion en direct et aperçu du match, mardi 31 janvier, 20h GMT

Newcastle United vs Southampton diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Newcastle United vs Southampton? Nous avons ce qu’il vous faut. Newcastle United vs Southampton est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Carabao Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Une place en finale de la Coupe Carabao est à gagner lorsque Newcastle United accueillera Southampton à St. James ‘Park.

Les Magpies sont aux commandes après avoir remporté le match aller 1-0 grâce à une frappe de Joelinton, et ils sont désormais à 90 minutes d’une première finale de coupe depuis la FA Cup 1998/99.

L’histoire favorise également les Tynesiders; ils ont remporté leurs trois dernières rencontres avec les Saints et sont invaincus en cinq matchs dans ce match, une séquence remontant à une défaite 2-0 en Premier League en novembre 2020.

Le coup d’envoi est à 20h00 GMT.

Nouvelles de l’équipe

Jonjo Shelvey, Emil Krafth et Matt Targett sont absents pour Newcastle en raison d’une blessure.

Newcastle a conclu dimanche la signature de 40 millions de livres sterling d’Anthony Gordon d’Everton, mais le patron Eddie Howe a déclaré: “Je ne serai pas pressé d’apporter trop de changements à l’équipe”.

Duje Caleta-Car revient de suspension pour les Saints – il a été expulsé lors du match aller la semaine dernière mais a purgé sa suspension lors de la victoire 2-1 de la FA Cup contre Blackpool samedi.

Juan Larios, Valentino Livramento, Stuart Armstrong et Alex McCarthy sont absents et Moussa Djenepo est incertain.

Former

Newcastle : WDWWL

Southampton : WLLWW

Arbitre

Paul Tierney sera l’arbitre de Newcastle United contre Southampton.

Stade

Newcastle United vs Southampton se jouera au St. James ‘Park à Newcastle.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Newcastle United contre Southampton est à 20h00 GMT au mardi 31 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur ESPN aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une action de la Carabao Cup, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous vous trouvez et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options d’un bon rapport qualité-prix et QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.