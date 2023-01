Newcastle United vs Leicester City diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de l’affrontement de la Coupe Carabao

Newcastle United vs Leicester City diffusion en direct et aperçu du match, mardi 20 décembre, 20h GMT

Newcastle United vs Leicester City diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Newcastle United vs Leicester City? Nous avons ce qu’il vous faut.

Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) n’ont pas remporté de trophée depuis 1955, une sécheresse extraordinairement longue pour un club de leur taille. Les fans du club ont été déçus après qu’une défaite contre Sheffield mercredi le week-end ait mis fin à leurs espoirs de remporter la FA Cup, laissant la Carabao Cup comme leur meilleure chance d’argenterie cette saison.

Newcastle, qui a déjà éliminé Tranmere, Crystal Palace (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Bournemouth (s’ouvre dans un nouvel onglet) de la compétition cette saison, volent haut en Premier League. Un match nul 0-0 avec Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) la dernière fois, les a gardés troisièmes du classement, à neuf points de la première place (bien qu’ils aient joué un match de plus que les Gunners).

Un classement parmi les quatre premiers commence à ressembler à un objectif réaliste pour l’équipe d’Eddie Howe, mais de nombreux fans de Newcastle préféreraient en fait voir leur équipe remporter un trophée cette saison. Il y a donc peu de chances que Howe repose les titulaires réguliers mardi comme il l’a fait pour la rencontre avec mercredi le week-end.

Leicester (s’ouvre dans un nouvel onglet) endurent une campagne décevante dans l’élite, mais ils restent dans les deux compétitions de coupe. Une victoire 1-0 sur Gillingham samedi n’était pas particulièrement convaincante, mais l’équipe de Brendan Rodgers a au moins trouvé un moyen de faire le travail.

La qualification européenne étant désormais hautement improbable (au moins via leur position en Premier League), Leicester devrait également prendre au sérieux les Coupes Carabao et FA tant qu’elles y resteront.

Les Foxes devront se passer de James Justin, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Kiernan Dewsbury-Hall, Boubakary Soumare et Ryan Bertrand à St James’ Park.

Dennis Praet pourrait figurer dans une certaine mesure, tandis que James Maddison se bat pour être suffisamment en forme pour une place dans l’équipe de la journée.

Newcastle ne pourra pas faire appel aux services de Jonjo Shelvey, Matt Targett et Emil Krafth, tandis qu’Allan Saint-Maximin devra être contrôlé après une maladie.

Former

Newcastle United: LDDWW

La ville de Leicester: WLLW

Stade

Newcastle United contre Leicester City se jouera à St James ‘Park.

D’autres jeux

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) vs Charlton Athletic, un autre quart de finale de la Coupe Carabao, doit également avoir lieu mardi.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi est à 20h00 GMT au mardi 10 janvier et le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Football (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une manche de la Coupe Carabao, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options d’un bon rapport qualité-prix et QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.