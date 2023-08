Newcastle United vs Aston Villa Live Premier League: Comment regarder la couverture de Newcastle United vs Aston Villa à la télévision et en ligne

Newcastle United affrontera Aston Villa lors de son match d’ouverture de la saison sur son terrain, St. James ‘Park, le 12 août, samedi. Les deux équipes chercheront à commencer leurs campagnes par une victoire.

Le dernier match amical du club de Newcastle les a vus dominer Villarreal et battre l’équipe par 4 buts à zéro. Newcastle a semblé stable et est une équipe solide dans le tournoi et a terminé 4e l’année dernière dans le tournoi et ils voudraient poursuivre leur poussée de croissance et faire mieux cette année dans la ligue.

Aston Villa a connu une saison décevante l’année dernière en terminant 7e de la ligue malgré le potentiel de faire mieux. Ils sont considérés comme une équipe solide et avec de nouvelles recrues, ils ont rendu leur équipe meilleure qu’avant. Ils seront une équipe à gérer dans la saison à venir.

Quand se jouera le match Newcastle United vs Aston Villa, Premier League?

Newcastle United vs Aston Villa, le match de Premier League se jouera le samedi 12 août.

Où se jouera le match Newcastle United vs Aston Villa, Premier League?

Le match Newcastle United contre Aston Villa, Premier League, se jouera à St. James ‘Park, Newcastle.

À quelle heure se jouera le match Newcastle United vs Aston Villa, Premier League?

Le match Newcastle United vs Aston Villa, Premier League débutera à 22h00 IST.

Comment diffuser en direct Newcastle United contre Aston Villa, match de Premier League?

Le match Newcastle United vs Aston Villa, Premier League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar en Inde.

Comment regarder Newcastle United vs Aston Villa, match de Premier League à la télévision ?

Le match Newcastle United vs Aston Villa, Premier League sera télévisé sur Star Sports Select 1 en Inde.

Quels sont les XI probables du match Newcastle United vs Aston Villa Premier League?

Newcastle United Predicted XI – Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn, Sandro Tonali, Elliot Anderson, Joelinton, Alexander Isak, Callum Wilson, Harvey Barnes

Aston Villa Prédit XI – Emiliano Martinez, Pau Torres, Matty Cash, Alex Moreno, Boubacar Kamara, Douglas Luiz, Ezri Konsa, John McGinn, Moussa Diaby, Leon Bailey, Ollie Watkins