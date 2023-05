Newcastle United vs Arsenal en direct: comment regarder la Premier League de n’importe où dans le monde

Newcastle United vs Arsenal en direct et aperçu du match, dimanche 7 mai, 16h30 BST

Newcastle United vs Arsenal diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Newcastle United vs Arsenal? Nous avons ce qu’il vous faut. Newcastle United vs Arsenal est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Arsenal fait face à un autre gros obstacle dans sa candidature au titre de Premier League lorsqu’il se rend à Newcastle, à la poursuite de la Ligue des champions.

Les Gunners ont mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire en battant Chelsea 3-1 mardi pour restaurer la confiance.

Newcastle est cependant en pleine forme, remportant ses trois derniers matchs de suite et marquant 13 buts dans le processus pour se classer parmi les quatre premiers, Liverpool ayant neuf points de retard en cinquième position.

La première rencontre de la saison entre ces équipes s’est terminée par un match nul 0-0 aux Emirats en janvier.

Le coup d’envoi est à 16h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Allan Saint-Maximin, Emil Krafth et Sean Longstaff sont aux prises avec des blessures pour Newcastle.

Le trio d’Arsenal Mohamed Elneny, Takehiro Tomiyasu et William Saliba restent dans la salle de traitement.

Former

Newcastle: WWWLW

Arsenal: WLDDD

Arbitre

Chris Kavanagh sera l’arbitre de Newcastle United contre Arsenal.

Stade

Newcastle United vs Arsenal se jouera au St. James ‘Park à Newcastle.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Newcastle United contre Arsenal est à 16h30 BST sur dimanche 7 mai au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) et BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime de paon (s’ouvre dans un nouvel onglet) plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.