Newcastle United vise la star de Chelsea à 55 millions de livres sterling – qui n’a passé qu’un an à Stamford Bridge: rapport

Newcastle United n’a toujours pas fini sur le marché des transferts et se prépare à faire un pas pour un joueur qui n’a signé pour Chelsea que l’été dernier.

Ayant déjà signé Sandro Tonali, Harvey Barnes et Tino Livramento pour plus de 120 millions de livres sterling cette fenêtre de transfert, Newcastle United ne se contente pas de s’arrêter là et progresse dans les pourparlers pour signer un autre joueur alors qu’il se prépare pour le football de la Ligue des champions pour la première fois en 20 années.

Eddie Howe a également identifié les postes de son équipe qui nécessitent du travail, comme en témoigne la dernière cible avec laquelle ils ont été liés.

REGARDER: Harvey Barnes est meilleur qu’Allan Saint-Maximin pour Newcastle United

Selon Le télégrapheNewcastle United souhaite amener Marc Cucurella à St. James ‘Park cet été, même s’il ne s’agirait probablement que d’un prêt.

Cucurella n’a signé pour Chelsea qu’en août 2022 pour 55 millions de livres sterling, pouvant atteindre 62 millions de livres sterling avec des ajouts, mais l’arrière gauche espagnol pourrait déjà être sur le point de quitter Stamford Bridge après avoir échoué à apparaître lors du match nul 1-1 de Chelsea. avec Liverpool.

Alors que Chelsea préférerait vendre, en raison de considérations de fair-play financier et de l’arrivée apparemment imminente de Moises Caicedo de Brighton pour 115 millions de livres sterling, Newcastle devrait proposer un accord de prêt avec une option ou une obligation d’achat après une saison.

Cucurella pourrait rejoindre Newcastle United en prêt pour la saison (Crédit image : Getty Images)

Cependant, le rapport suggère également qu’ils sont intéressés par un accord similaire pour l’arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney, qui semble destiné à quitter les Emirats cet été après être tombé en disgrâce sous Mikel Arteta.

Arsenal préférerait également vendre l’Ecossais cet été, ce qui signifie que tout accord potentiel se dirigerait probablement vers la dernière semaine ou même les derniers jours de la fenêtre de transfert.

Si l’un ou l’autre des joueurs rejoint Newcastle dans les dernières semaines de la fenêtre de transfert, il entrera probablement directement dans le onze de départ d’Eddie Howe. Bien que Dan Burn ait été très impressionné par l’arrière gauche la saison dernière, il est toujours un défenseur central plutôt qu’un spécialiste.

Tierney est également une option que Newcastle envisage (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Plus d’articles sur Newcastle United

Notre L’aperçu de la saison de Newcastle United est iciles Magpies espérant à nouveau perturber le « top six ».

Combien d’argent Newcastle United peut-il vraiment dépenser cet été ? Nous expliquons les principales considérations FFP du club.

Le vainqueur de la Fantasy Premier League de la saison dernière révèle pourquoi il doit tout à Eddie Howe.