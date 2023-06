Newcastle United signe un accord de parrainage de maillots avec une entreprise saoudienne

Newcastle United a annoncé vendredi un accord de sponsor de maillot avec une société saoudienne liée au fonds souverain qui est le propriétaire majoritaire du club de football anglais et le nouvel investisseur du PGA Tour de golf.

Les médias britanniques ont rapporté que le parrainage de Newcastle par la société de gestion d’événements Sela valait 25 millions de livres (31,5 millions de dollars) par an dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

Sela remplacera la société de jeu chinoise Fun88 sur le devant des maillots des jours de match de Newcastle.

Le site Web de Sela indique qu’il appartient au fonds souverain d’investissement public (PIF) du pays, qui détient également une participation de 80% dans Newcastle.

Newcastle disputera la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine pour la première fois en 20 ans après s’être classé quatrième de la Premier League.

Il s’agissait de la première saison complète pour Newcastle depuis une prise de contrôle de 300 millions de livres (377 millions de dollars) en 2021 dirigée par le Fonds d’investissement public (PIF) qui gère plus de 600 milliards de dollars de richesse de l’État saoudien.

À la suite de la vente, la Premier League a introduit une interdiction temporaire pour les clubs de conclure des accords de parrainage avec des entreprises liées à leurs propriétaires.

L’interdiction a été levée deux mois plus tard, mais la ligue a déclaré qu’elle serait soumise à l’examen d’un panel indépendant pour s’assurer qu’elle reflète une « juste valeur marchande » et qu’elle ne constitue pas un moyen de fausser les revenus pour permettre des dépenses plus importantes en vertu des règles du fair-play financier. .

Le PIF est présidé par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et finance LIV Golf, qui a stupéfié le sport cette semaine en annonçant un accord de fusion avec le PGA Tour et le DP World Tour.

Plus tôt cette semaine, PIF a également pris une participation majoritaire dans quatre des meilleurs clubs de football du pays, dont ceux de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

PIF est également un bailleur de fonds de Sela, qui possède des actifs tels qu’un complexe de divertissement de luxe à Riyad et un yacht club à Djeddah.

L’accord de Newcastle pourrait attirer l’attention de la Premier League, qui a des règles pour surveiller les accords avec les entreprises liées aux propriétaires de clubs. Les règles visent à garantir que les prix ne sont pas gonflés au-delà des taux commerciaux.

(Avec les contributions des agences)