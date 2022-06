Newcastle United s’entretient avec Leeds United pour Raphinha au milieu de l’intérêt d’Arsenal et de Barcelone

Newcastle United est devenu le dernier club à s’entretenir avec Leeds United sur un éventuel transfert de Raphinha, alors que la course à sa signature continue de s’intensifier cet été.

L’ailier brésilien n’a plus que deux ans sur son contrat actuel à Elland Road et suscite l’intérêt des clubs de Premier League et de l’étranger.

Leeds United a été assez clair avec tous les clubs intéressés par Raphinha : il peut partir mais ils veulent au moins 65 millions de livres sterling. 🇧🇷 #LUFC Arsenal après le rejet de la première offre, Spurs après de nouvelles discussions directes, Chelsea après un contact via Boehly… et le Barça via Deco, ont reçu le même message. pic.twitter.com/DXKcNY0Rq5 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 22 juin 2022

Bien que sa préférence soit un déménagement à Barcelone, il est peu probable que la partie catalane puisse augmenter les frais de 65 millions de livres sterling que Leeds exige pour son talisman.

Cela a laissé Arsenal en pole position pour sa signature à l’heure actuelle, mais Newcastle débat de l’opportunité d’entrer dans la course pour le Brésilien et, selon le Northern Echo, a eu des entretiens avec Leeds United sur un éventuel déménagement.

Cela survient au milieu du Bayer Leverkusen rejetant leurs avances pour le Français Moussa Diaby, qui était considéré comme leur première cible dans les zones étendues. En conséquence, ils ont tourné leur attention vers Raphinha.

Cependant, il est rapporté qu’Eddie Howe et co “attendent de voir comment les choses évoluent avec le Brésilien avant de décider de déposer une offre formelle pour l’ailier”.

En vérité, il est peu probable que les Magpies soient en mesure de mieux intéresser les équipes européennes qui peuvent offrir le football européen, même s’ils pourraient peut-être persuader Leeds et Raphinha sur le plan financier.

Offre Ekitike

Pendant ce temps, Newcastle a reçu un autre coup dur alors que sa chasse à l’attaquant devrait reprendre suite à un accord pour Hugo Ekitike qui a échoué au dernier moment.

Quelques #NUFC nouvelles. Annonce imminente de Botman après son arrivée à Newcastle. L’offre Ekitike est maintenant annulée. Newcastle frustré par les demandes des agents. L’intérêt du PSG pour l’attaquant français est réel. Newcastle regarde Broja avec West Ham. Tuchel veut l’évaluer d’abord en pré-saison. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 27 juin 2022

On pense que le Paris Saint Germain et le Bayern Munich ont tous deux exprimé leur intérêt pour l’adolescent, rendant un accord presque impossible à conclure.

Lire la suite: