Newcastle United se qualifie pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans

Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans après un match nul 0-0 contre Leicester, hanté par la relégation, lundi.

Le match nul de Liverpool avec Aston Villa, cinquième, samedi, signifiait que Newcastle n’avait besoin que d’un point lors de ses deux derniers matchs pour être assuré d’une place en Ligue des champions.

La troisième équipe d’Eddie Howe a atteint son objectif lors de la première tentative dans un St James’ Park en liesse.

Howe et ses joueurs se sont lancés dans un long tour d’honneur après le coup de sifflet final alors qu’ils s’imprégnaient des acclamations de l’armée Toon.

La remarquable ascension de Newcastle des candidats à la relégation au top quatre de la Premier League en seulement 18 mois est un hommage à la gestion de Howe et à la puissance financière du groupe de propriété du club soutenu par l’Arabie saoudite.

Les Magpies ont également atteint la première finale nationale depuis 1999 cette saison, s’inclinant face à Manchester United en Coupe de la Ligue.

Après deux décennies au purgatoire de la Premier League depuis que Bobby Robson a mené Newcastle en Ligue des champions pour la dernière fois, les Magpies croiront qu’ils peuvent maintenir leur transformation en prétendants au trophée maintenant qu’ils sont de retour parmi les poids lourds européens.

À peine sept ans après son triomphe au titre de conte de fées en Premier League, Leicester est sur le point d’être relégué de l’élite pour la 12e fois de son histoire.

Cela égalerait le record anglais détenu par Birmingham, les renvoyant au championnat pour la première fois depuis 2014.

La troisième équipe de Dean Smith à partir du bas n’a remporté qu’un seul de ses 15 derniers matchs de championnat.

Ils sont à deux points du quatrième bas d’Everton et perdront si les Toffees remportent leur dernier match contre Bournemouth, quel que soit le résultat de Leicester lors de leur dernier match contre West Ham.

Le déclin de Leicester a été précipité depuis qu’il a remporté la FA Cup pour la première fois en 2021, une campagne au cours de laquelle il a terminé cinquième de la Premier League pour une deuxième saison consécutive.

– Siège de Newcastle –

Smith a créé une surprise majeure en laissant James Maddison et Harvey Barnes sur le banc dans le but d’être « plus difficile à battre », tandis que Newcastle a perdu Joelinton à cause d’une blessure subie lors de l’échauffement d’avant-match.

Ils ont presque dû se passer du compatriote brésilien de Joelinton, Bruno Guimaraes, et le milieu de terrain s’est échappé avec un carton jaune précoce après un défi de crampons qui a percuté la cuisse de Boubakary Soumare.

Newcastle a détenu 80% de la possession tout au long du match, mais Leicester s’est assis profondément pour les frustrer.

Le gardien de Leicester Daniel Iversen a presque offert à Newcastle le premier but, renversant une prise sous la pression de Dan Burn.

Callum Wilson a saisi le ballon perdu et a tiré contre le poteau avant que sa tête du rebond ne soit dégagée de la ligne par Wilfred Ndidi.

Newcastle a de nouveau frappé les boiseries quelques instants plus tard grâce à la demi-volée de Miguel Almiron après le renversement de Fabian Schar.

Iversen a mal jugé un autre centre juste avant la mi-temps, laissant Wilson avec une chance que l’attaquant se dirige de près.

Smith a envoyé Maddison à l’intervalle et Iversen s’est partiellement racheté avec un superbe arrêt pour faire basculer le puissant entraînement d’Alexander Isak depuis le bord de la surface.

Barnes était le prochain à venir pour Leicester, avec l’anonyme Jamie Vardy portant une expression furieuse alors qu’il s’éloignait.

Guimaraes a raté un gardien lorsqu’il s’est dirigé contre le poteau pratiquement sur la ligne de but après que Wout Faes de Leicester ait accidentellement tiré un corner dans sa direction.

Leicester a failli l’emporter avec son premier coup de procédure lorsque Nick Pope a refusé Timothy Castagne dans le temps d’arrêt, mais Newcastle a tenu bon pour décrocher son retour au sommet de l’Europe.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)