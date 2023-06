Newcastle United pourrait détourner l’offre de Manchester United pour signer la star de Naples Kim Min-jae: rapport

Newcastle United serait entré dans la course pour signer la star de Naples Kim Min-jae. Un autre club de Premier League, Manchester United, intéresse également Min-jae dans cette fenêtre de transfert estivale et était sur le point de confirmer un accord, a affirmé plus tôt le média italien Il Mattino.

Maintenant, un rapport dans The Sun indique que les responsables de Newcastle ont entamé une discussion secrète avec les représentants de Min-jae.

Les Magpies pourraient « détourner » l’offre de United d’acquérir la signature du défenseur sud-coréen.

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, est à la recherche d’un autre défenseur central aux côtés de Fabian Schar et Sven Botman avant d’entrer en Ligue des champions la saison prochaine.

Selon plusieurs rapports, Min-jae quittera sûrement Naples cette saison et pourra se rendre en Angleterre pour relever plus de défis.

Conformément à son contrat existant avec Napoli, il deviendra libre de passer à autre chose dans cette fenêtre de transfert estivale. Mais il ne peut agir qu’entre le 1er juillet et le 15 juillet, car une prétendue clause de libération de 60 millions d’euros sera active pendant cette période.

Après avoir mis fin à son match nul avec Fenerbahce, Min-jae a rejoint Napoli l’été dernier en remplacement de Kalidou Koulibaly. Sa certitude d’inclusion a favorisé Napoli, qui a ensuite remporté le titre de Serie A après une attente prolongée de 33 ans.

Min-jae a été largement crédité pour ce succès puisque le défenseur central de 26 ans a été nommé meilleur défenseur de la ligue italienne cette saison.

Min-jae a effectué 73 passes par match avec un taux de réussite de 91 %. Ayant remporté 1,6 tacles, 3,5 dégagements et 4,6 duels à chaque apparition, l’international sud-coréen était sans aucun doute le joueur le plus dominant sur la ligne arrière de Naples. Sans doute surnommé «Monster» en raison de sa forte présence physique, il a remporté 63% de sa bataille aérienne.

Le patron de Manchester United, Erik Ten Hag, est à la recherche d’un nouveau visage pour sa défense après que le club aurait décidé de libérer Harry Maguire cet été.

Dans ce scénario, Min-jae pourrait déplacer sa base à Old Trafford, uniquement s’il obtient l’assurance d’un temps de jeu régulier. Le Sud-Coréen pourrait faire face à la concurrence de Raphael Varane pour confirmer la bonne place de défenseur central.

Cela pourrait cependant devenir avantageux pour Varane, qui a subi de multiples blessures cette saison en raison de sa charge de travail constante.