Newcastle United pourrait constituer une équipe de rêve avec Harry Kane et Neymar Under Radar

Newcastle United pourrait faire sensation sur le marché des transferts lors de la prochaine fenêtre estivale avec sa liste de 11 joueurs qui suscite l’espoir pour les fans d’assister à une équipe de rêve la saison prochaine. La première signature de marque de Newcastle pourrait être Harry Kane. L’attaquant de Tottenham Hotspur pourrait chercher un nouveau club après que les Spurs aient enduré une autre saison sans trophée. Un autre nom à venir est l’attaquant du Paris Saint Germain Neymar Jr. Le Brésilien a rejoint le club parisien en 2017 depuis Barcelone. Il a remporté quatre titres de Ligue 1 jusqu’à présent et a disputé une finale de Ligue des champions sous le maillot du PSG. Mais la relation de Neymar avec le club s’est détériorée ces derniers temps et le footballeur pourrait penser à un déménagement en fin de saison.

Les autres joueurs qui sont passés sous le radar de Newcastle sont le milieu de terrain de Leicester City James Maddison, Ryan Gravenberch du Bayern Munich, Joao Felix et Moussa Diaby. Les noms restants sur la liste des 11 personnes signalées sont Dominik Szoboszlai, Samuel Chukwueze, Eberechi Eze, Sergej Milinkovic-Savic et Mohammed Kudus. Ces footballeurs pourraient ne pas être en parallèle avec Kane et Neymar en stature mais forceront Newcastle à casser sa tirelire.

Depuis qu’il a repris Newcastle United en 2021, son propriétaire saoudien s’est suffisamment concentré sur la constitution d’une équipe composée de jeunes talents. La signature du record de 63 millions de livres sterling, Alexander Isak, n’a cependant pas bien cliqué, mais le scénario pourrait changer au cours de la saison à venir.

La fenêtre estivale prévue de Newcastle pourrait éclipser les dépenses du Real Madrid à l’ère des « Galacticos », selon un rapport d’un média espagnol AS. Au début des années 2000, le président du club de la Liga, Florentino Perez, a dépensé énormément d’argent pour s’attacher un certain nombre de noms brillants du football mondial, notamment David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario et Luis Figo. L’équipe étoilée a réussi à apporter un âge d’or au Santiago Bernabeu.

Newcastle United a traversé une saison mémorable, sous la direction d’Eddie Howe. Après avoir enregistré un match nul et vierge contre Leicester City le 23 mai, les Magpies se sont classés parmi les quatre premiers du classement de la Premier League et ont eu l’opportunité de participer à la Ligue des champions pour la première fois depuis 2003. Miguel Almiron et Bruno Guimaraes étaient certainement les plus performants du côté d’Eddie Howe. Ils pourraient développer davantage leur jeu tout en partageant le terrain avec des footballeurs de premier ordre la saison prochaine.