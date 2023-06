Newcastle United pourrait bien signer le marché de l’été – et personne n’en parle

Newcastle United pourrait bien conclure le marché de l’été, sans aucune opposition.

Alors que le monde s’est assis pour prendre note du fait que les Magpies se sont précipités pour l’international italien et vainqueur du Scudetto Sandro Tonali pour renforcer le milieu de terrain, il y a d’autres domaines de l’équipe dont Eddie Howe s’occupe en arrière-plan.

Cela va être une grande fenêtre pour Newcastle – notamment parce que Les restrictions FFP signifient que le club doit être averti dans leur façon de faire des affaires. Donc, chaque petite affaire compte, n’est-ce pas ?

Sandro Tonali devrait déménager à Tyneside cet été (Crédit image : Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

Selon plusieurs sources, dont la ChroniqueNewcastle poursuit l’arrière Tino Livramento pour seulement 12 millions de livres sterling.

La star de Southampton s’est blessée au ligament croisé antérieur la saison dernière, l’excluant de l’intégralité de la saison 2022/23, mais avant cela, il était l’un des arrières droits les plus brillants du pays. Chelsea avait une clause de rachat mais a depuis fait venir Malo Gusto.

L’accord a beaucoup de sens pour Newcastle. Kieran Trippier a 32 ans, ce qui donne à Livramento suffisamment de temps pour se remettre de sa blessure et devenir le successeur de Trippier. La carrière d’Eddie Howe a pris fin en raison d’une blessure au genou – et le patron de Toon a l’habitude de travailler avec des joueurs qui ont subi des blessures similaires et d’aider à les réhabiliter.

Regardez Callum Wilson de Newcastle, qui a subi deux graves blessures au genou sous Howe à Bournemouth, ou le héros culte d’Arsenal Jack Wilshere, qui a été prêté sur la côte sud pour cette raison même. Cela pourrait être un geste tout aussi astucieux.

Tino Livramento pourrait être une aubaine absolue pour Newcastle United (Crédit image : Getty)

Cela soulève donc la question suivante : pourquoi Newcastle est-elle la seule équipe apparemment intéressée par cette décision ? Arsenal déménage pour Jurrien Timber à trois fois le prix, Ange Postecoglou voudrait probablement une option d’arrière latéral inversé comme Livramento à Tottenham et Liverpool a exploré des sauvegardes pour Trent Alexander-Arnold. Ce sera peut-être un accord que d’autres devraient explorer.

Livramento est valorisé à 25 M€ par Marché de transfert.

