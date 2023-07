Newcastle United passe à une teinte plus profonde de vert saoudien avec le kit extérieur

Newcastle United a officiellement dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la prochaine saison 2023-24. Le kit fabriqué par Castore est principalement vert, combiné avec des logos noirs, et comporte également une bordure noire et blanche aux poignets et au col.

L’écusson du club est bien placé sur la poitrine gauche lui donnant un look élégant. Un short blanc et vert complète le kit qui doit être porté à l’extérieur dans toutes les compétitions.

Les kits comprendront le nouveau sponsor de chemise Sela avec Noon ornant la manche gauche.

Cela pourrait très bien être le dernier maillot de Castore avec des rumeurs affirmant que les fans s’attendent à ce qu’Adidas revienne à St. James ‘Park.

Les Magpies ont également dévoilé le nouveau kit de gardien de but qui présente une teinte bleu clair.

Les kits de Newcastle United montrent une influence saoudienne claire

La saison à venir sera la première d’une longue série pour le nouveau sponsor Sela, qui avait auparavant signé un contrat pluriannuel avec la tenue de Tyneside. La société d’événements du Moyen-Orient travaillera également avec le club pour fournir une nouvelle fan zone aux fans se rendant à St James ‘Park.

Ce qui devient remarquablement clair à propos de la chemise, c’est la nette influence saoudienne sur le design. Newcastle United n’a jamais revendiqué le vert comme l’une des couleurs de son club, mais l’a adopté au cours des deux dernières années. C’est par coïncidence les deux années complètes que l’État saoudien est propriétaire du club.

Après la conclusion de l’accord, le PDG Darren Eales n’a pas tardé à faire l’éloge de Sela.

« Nous nous associons à un moment passionnant de l’histoire des deux organisations, étant donné que les deux partagent une vision ambitieuse pour étendre leurs marques à l’échelle mondiale. »

La nouvelle chemise est susceptible d’apporter beaucoup de critiques. Beaucoup ont estimé que le club était directement contrôlé par l’Arabie saoudite et le nouveau kit vert, aux mêmes couleurs que la Gulf Nation, fera froncer quelques sourcils.

A qui appartient réellement le club ?

Le club appartient sur papier au Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite depuis la prise de contrôle en octobre 2021. Cependant, la propriété des Magpies par le PIF a attiré une large attention sur les problèmes de droits de l’homme en Arabie saoudite. Plusieurs ont considéré l’achat du club comme du lavage sportif. Il convient de noter que tout le financement du PIF provient du gouvernement saoudien/appareil d’État.

Il sera intéressant de voir les développements entourant le nouveau kit. Ceci est particulièrement important car il ressemble également au kit de l’équipe nationale saoudienne de football de la Coupe du monde 2022.

Cette conception particulière était exposée lorsque l’équipe du Golfe a choqué les futurs champions argentins 2-1 lors de leur match d’ouverture.

Crédit photo : IMAGO / PA Images