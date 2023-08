Newcastle United n’a pas réussi à signer Moises Caicedo pour seulement 4,5 millions de livres sterling, affirme Steve Bruce

Newcastle United a peut-être Bruno Guimaraes et Sandro Tonali dans son milieu de terrain de nos jours, mais l’ancien manager Steve Bruce a révélé qu’il avait tenté de recruter Moises Caicedo à un prix avantageux pendant son mandat de manager du club.

Avant que Caicedo ne rejoigne Brighton & Hove Albion en février 2021, Newcastle surveillait l’Équatorien à Independiente del Valle alors qu’il recevait des critiques élogieuses en raison de ses performances en Copa Libertadores.

Encore âgé de 19 ans à l’époque, Newcastle a eu l’opportunité de signer Caicedo pour plus de 110 millions de livres sterling de moins que ce qu’il a coûté à Chelsea à peine deux ans et demi plus tard. Hélas, ils ont perdu, comme l’explique Bruce.

Caicedo impressionné à Independiente del Valle (Crédit image : Getty Images)

« Quand j’étais à Newcastle, nous avons essayé de recruter Moises Caicedo pour 4,5 millions de livres sterling et je me souviens avoir pensé à quel point il était un bon joueur », a déclaré Bruce. Guillaume Colline podcast Pas de football Tippy Tappy.

« Le recruteur en chef de Newcastle, Steve Nixon, est venu et m’a dit que je devais le voir jouer et qu’il était sensationnel.

« Il a fini par choisir Brighton au lieu de Newcastle et cela restera comme celui que nous avons manqué car maintenant il est devenu le record britannique de transfert pour 115 millions de livres sterling, mais il est un joueur de premier plan. »

Caicedo n’est cependant pas devenu un succès du jour au lendemain à Brighton. Bien qu’il ait rejoint l’équipe en février 2021, il a dû attendre ses débuts en équipe première jusqu’en août 2021 en Coupe EFL. Un prêt d’une saison au club belge du Beerschot a suivi, avant de retourner en Angleterre pour se préparer à la Premier League.

Brighton pensait certainement qu’il était prêt, il a participé à 37 de leurs matches de championnat la saison dernière et s’est avéré essentiel pour leur sixième place et leur qualification historique pour la Ligue Europa. Liverpool et Chelsea sont ensuite venus l’appeler, même s’il n’y avait qu’un seul endroit où il souhaitait se retrouver.

Bruce, quant à lui, a été limogé de son poste de patron de Newcastle United en octobre 2021, Eddie Howe le remplaçant dans l’abri de St. James’ Park. Un séjour de huit mois à West Brom a suivi, mais il n’a pas réussi à trouver un autre poste de direction depuis l’été 2022.

Bruce a été limogé par Newcastle en octobre 2021 (Crédit image : Getty)

