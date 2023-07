Newcastle United lance une offre incroyable de 90 millions de livres sterling pour une star européenne de classe mondiale: rapport

Newcastle United a fait une offre de transfert record pour une star européenne qui a brillé la saison dernière, alors qu’elle cherche à s’établir parmi les clubs d’élite du continent.

Alors que le football de la Ligue des champions devrait revenir à St. James ‘Park pour la première fois en 20 ans au cours de la saison à venir, Eddie Howe et Newcastle ont l’intention de renforcer l’équipe avec qualité.

Sandro Tonali a déjà signé avec l’AC Milan, et bien que le club ait des considérations de fair-play financier, Newcastle aurait déjà fait un geste incroyable pour son deuxième objectif cette fenêtre de transfert.

Sandro Tonali a déjà signé avec l’AC Milan cet été (Crédit image : Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)

Selon le point de vente italien Corriere dello Sport, Newcastle a présenté à Napoli une offre de 95 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis – un négociateur notoirement coriace – n’a pas encore répondu à l’offre.

Si Naples acceptait l’offre, Kvaratskhelia deviendrait facilement le joueur le plus cher de Newcastle de son histoire, battant les 70 millions d’euros dépensés pour faire venir Alexander Isak de la Real Sociedad l’été dernier.

Kvaratskhelia a encore quatre ans sur son contrat, cependant, le gardant au stade Diego Armando Maradona jusqu’à l’été 2027, ce qui signifie qu’une offre lourde est nécessaire pour le tenter en Premier League.

Kvaratskhelia a brillé lors de la saison qu’il a passée à Naples (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’il ait rejoint Napoli en provenance du Dinamo Batumi pour seulement 11,5 millions d’euros l’année dernière, Kvaratskhelia pourrait déménager pour près de dix fois ce montant dans les prochaines semaines. Une incroyable campagne 2022/23 l’a vu marquer 14 buts et faire 17 passes décisives en 43 apparitions en Serie A et en Ligue des champions, alors que Naples a finalement remporté la Serie A une fois de plus.

Ailier gauche de métier, le joueur de 22 ans a beaucoup de potentiel et s’intégrerait parfaitement dans le système de Newcastle United.

Marché de transfert valorise le Géorgien à 85 millions d’euros.

