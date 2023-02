Newcastle United détenu à domicile par West Ham

Newcastle United a été tenu en échec 1-1 par West Ham United en Premier League à St James ‘Park samedi soir.

Les hôtes ont commencé le match de façon dramatique lorsque Joe Willock a eu le ballon au fond du filet après seulement 37 secondes.

Intervention VAR précoce

VAR est intervenu et l’a noté après que les rediffusions aient suggéré que Miguel Almiron n’avait pas réussi à garder le ballon en jeu et West Ham a obtenu un coup de pied de but.

Deux minutes plus tard, cependant, les Magpies ont pris les devants après que les hôtes aient récupéré le ballon au milieu du parc.

Sean Longstaff, qui était en superbe forme ces dernières semaines, a sorti Callum Wilson, et l’international anglais a ouvert son corps pour rentrer chez lui au-delà de Lukasz Fabianski.

West Ham s’est cependant installé dans le match après un début chancelant. L’équipe de David Moyes n’a pas baissé la tête alors que le milieu de terrain enchaînait quelques passes soignées pour prendre possession du ballon au milieu du parc.

Scores de Paqueta

Alors que les Hammers cherchaient l’égalisation, c’est Lucas Paqueta qui rétablit la parité à la 32nd minute.

Le milieu de terrain brésilien est arrivé à la fin du corner de Declan Rice et après avoir pris une touche, il a battu Nick Pope. C’était le premier but que Newcastle a concédé en sept matches de championnat.

Les Hammers étaient les meilleurs des deux équipes à la mi-temps et la même tendance s’est poursuivie jusqu’en seconde période alors que les deux équipes cherchaient le but décisif.

Eddie Howe a ajouté la nouvelle recrue Anthony Gordon dans le 69e minute alors que l’ancien ailier d’Everton a été accueilli avec un rugissement massif par les fidèles bruyants de la maison. Aucune des deux équipes, cependant, n’a pu conjurer d’occasions nettes car le match s’est terminé par un match nul.

Le résultat signifie que Newcastle a fait match nul en championnat cette saison et occupe actuellement la quatrième place avec 40 points en 21 matchs. West Ham quant à lui est en 16e place, deux points au-dessus de la zone de relégation avec 19 points.

Moyes commentant le résultat a déclaré plus tard,

«Nous méritons beaucoup de crédit pour être venus ici et avoir réalisé une si bonne performance. Nous avons très bien joué en première mi-temps, si l’on exclut la première minute. nous nous sommes échappés avec le premier et nous leur avons donné un but 30 secondes plus tard.

« Nous avons répondu absolument fantastique ; nous avons brillamment bien joué en première mi-temps. J’étais vraiment content de la façon dont les joueurs ont joué, nous avons bien défendu, ce n’est qu’un point, mais c’était un match difficile à l’extérieur et ça continue un peu. ce n’était pas le pire résultat, si nous jouons aussi bien qu’aujourd’hui la semaine prochaine, nous serons contents.

Crédit photo : IMAGO / PA Images