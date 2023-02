Newcastle United contre West Ham United : Premier League – en direct

il y a 45 s 13h18 HNE MI-TEMPS : Newcastle United 1-1 West Ham United Newcastle est sorti des pièges de manière spectaculaire, mais West Ham a grandi dans le match et a depuis été la meilleure équipe. Les supporters locaux sont donc assez modérés.



il y a 2 m 13h17 HNE 45 min +1 : Coufal boucle le coup franc vers le second poteau. Aguerd se lève, non marqué, à six mètres. Il doit marquer, sûrement, mais agite sa tête au-dessus de la barre. C’était une occasion en or de mettre West Ham en tête juste avant la pause.



il y a 3 m 13h15 HNE 45 mn : Paqueta dribble sur le terrain depuis la droite pour se faire lancer par Willock. L’homme de Newcastle entre dans le livre. Un coup franc juste à droite du centre, à 25 mètres.



il y a 5 m 13.14 HNE 43 mn : Tout un peu brouillon maintenant. West Ham a fait un excellent travail pour calmer les supporters locaux.



il y a 7 mois 13.12 HNE 41 minutes : Saint-Maximin déchire Coufal sur la gauche avec une facilité absurde, les jets à fond. Mais sa croix ne va à personne en particulier, et c’est un dégagement facile pour la défense de West Ham.



il y a 8 mois 13.10 HNE 39 min : Antonio lièvre après une longue passe sur la droite et siffle un centre bas et dur dans la surface de réparation de Newcastle. Pope fait bien de réclamer à son poste proche.



il y a 10 mois 13.09 HNE 38 mn : Joelinton avance à grands pas au milieu du parc avant de faire une passe à droite pour Longstaff, qui cherche instantanément Wilson, libre au bord de la surface. La livraison est fausse, cependant, et flotte vers le but, où Fabianski est capable de réclamer sans pression.



il y a 11 min 13.07 HNE 37 mn : Benrahma descend à gauche et coupe le champ intérieur. Il a de l’espace et du temps pour aligner un tir, donc l’effort qu’il traîne lamentablement à gauche est extrêmement décevant pour West Ham.



il y a 12 mois 13.07 HNE 36 mn : Newcastle répond en sondant de cette façon et de cela, mais West Ham conserve sa forme à la mode Moyesian.



il y a 13 mois 13.05 HNE 34 mn : Paqueta célèbre son but avec un saut périlleux spectaculaire. St James’ Park devient calme. Les fans à l’extérieur en donnent beaucoup, attention. Leur équipe mérite d’être au niveau après avoir fait un retour impressionnant dans le jeu.



il y a 15 mois 13.04 HNE BUT! Newcastle United 1-1 West Ham United (Paqueta 32) Rice fouette le coin vers le premier poteau. Aguerd passe au deuxième poteau, où Paqueta se piège avant de s’insérer en bas à droite. C’est aussi simple que ça, et quelle réaction de prendre du retard si tôt. La candidature de Nick Pope pour une septième feuille blanche consécutive en Premier League part en fumée! Lucas Paqueta de West Ham United célèbre son but. Photographie : Richard Sellers/Getty Images Lucas Paqueta de West Ham United marque son premier but. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

il y a 17 mois 13.02 HNE 31 mn : Un flipper dans la surface de réparation de Newcastle fait que le tir bas de Paqueta est dévié à gauche pour un corner. Et à partir de ça…



il y a 17 mois 13.01 HNE 30 minutes: Benrahma dribble sur la gauche et est entaillé par Trippier. Il descend, pour acheter une faute bon marché, mais l’arbitre ne mord pas. Trippier accuse Benrahma de plonger, ce qui est un peu fort, même si cela aurait été un coup franc très doux. Mais vous les avez vus donnés.



il y a 20 mois 12h59 HNE 28 mn : Bowen, Antonio et Rice font passer le ballon de droite à gauche à grande vitesse, trouvant Benrahma dans l’espace à gauche du D. Benrahma prend une touche en arrière sur le terrain et cherche le haut à droite, mais se trompe complètement sur son curleur. Coup de pied de but. Belle initiative cependant.



il y a 22 mois 12h56 HNE 26 mn : Saint-Maximin glisse Longstaff dans la surface depuis la gauche. Longstaff recule dans l’espoir de rejoindre Joelinton au bord de la zone, mais Rice télescope une jambe pour intercepter et dégager.



il y a 23 mois 12h55 HNE 24 mn : Willock balance un coup franc de la gauche. Burn se lève sur le bord de la boîte pour feuilleter. Schar sort une jambe et passe au-dessus de Fabianski, le gardien tergiversant. West Ham a de la chance que le ballon flotte loin du poteau gauche.



il y a 26 mois 12h53 HNE 22 mn : Trippier glisse, puis récupère, puis se fait couper par derrière par Emerson, qui a un peu de chance de ne pas entrer dans le livre. Maladroit plutôt que malveillant.



il y a 27 min 12h52 HNE 21 mn : Schar tente à nouveau de libérer Wilson au milieu, mais Ogbonna ferme cette route vers le but.



il y a 28 mois 12h50 HNE 19 mn : Botman lance longtemps sur la gauche. Wilson essaie de l’abattre et de contourner Ogbonna, mais le défenseur intercepte et dégage. Wilson affirme qu’Ogbonna s’en est occupé, mais les rediffusions montrent que cette prétention n’est ni claire ni évidente.



il y a 31 min 12h48 HNE 17 mn : Botman, après avoir été aspergé de l’eau miracle de l’éponge magique, est de nouveau opérationnel. Tout fixé.



il y a 32 mois 12h47 HNE 15 min: West Ham le frappe avec suffisamment de confiance maintenant, après s’être remis de son démarrage à froid. Paqueta prend une ceinture à distance qui frappe Botman au ras de la bouillie. Arrive le dresseur.



il y a 35 mois 12h44 HNE 13 mn : Schar joue une balle paresseuse à l’arrière, offrant à Antonio une interception facile. Il prend un coup du bord du D uniquement pour que Botman bloque courageusement. Botman a sorti son partenaire défensif central d’un monde de problèmes là-bas. Michail Antonio de West Ham United tire. Photographie : Richard Lee/REX/Shutterstock

il y a 37 min 12h42 HNE 11 minutes : Willock se recroqueville depuis la droite. Wilson se prépare à rentrer à la maison à partir de six mètres seulement pour être refusé par le film tardif d’Ogbonna. Newcastle a l’air dangereux à chaque attaque.



il y a 39 min 12h39 HNE 9 minutes : Une autre course déterminée d’Antonio sur la gauche. Il entre dans la surface cette fois, retenant Botman assez facilement, mais sa croix est trop longue pour Paqueta, qui essaie de maintenir le mouvement sur l’autre flanc, pour finalement être dépossédé par Willock.



il y a 41 min 12h38 HNE 7 minutes : Fabianski est presque fermé par l’irrépressible Wilson. Il saute juste à temps. West Ham a l’air en lambeaux lors de ces premiers échanges.



il y a 43 mois 12h36 HNE 5 minutes : Antonio essaie de façonner une réponse avec une course sur la gauche mais en coupant à l’intérieur, il manque bientôt de place et perd la possession. Sur la ligne de touche, David Moyes arbore un look composé à 50% d’incrédulité, à 50% de rage incandescente. Vous pouvez l’imaginer, n’est-ce pas?



il y a 44 mois 12h34 HNE 4 minutes : Eh bien, ce fut mouvementé.



il y a 44 mois 12h34 HNE BUT! Newcastle United 1-0 West Ham United (Wilson 3) Fabianski tire le coup de pied de but. Schar, Joelinton et Longstaff se combinent pour gagner le ballon dans le cercle central. Longstaff roule une passe au milieu pour libérer Wilson, aussi simple que cela. Wilson se dégage, ouvre son corps et se faufile dans le côté gauche du filet! Callum Wilson de Newcastle United célèbre son premier but avec Miguel Almiron. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

il y a 46 mois 12h33 HNE SANS BUT! Newcastle United 0-0 West Ham United Almiron n’a pas pu garder le ballon en jeu. Il était sorti pour un coup de pied de but. Mais peu importe, car juste après le redémarrage, 11 secondes d’action plus tard…

il y a 46 mois 12h33 HNE BUT! Newcastle United 1-0 West Ham United (Willock 37 sec) Willock prend un coup à la jambe. Est-il blessé ? Non! Almiron poursuit une passe de Trippier sur la droite. Il le tire de la signature. Willock prend une touche et claque le ballon sur Fabianksi et en haut à gauche! Quel début !



il y a 48 mois 12h31 HNE Une explosion de Local Hero, puis Newcastle lance le bal. Et puis …



il y a 50 m 12h28 HNE Les équipes sont de sortie ! Newcastle porte ses rayures noires et blanches, West Ham sport bordeaux et bleu. Une ambiance de fête à St James’ Park digne d’un club qui se sent bien dans sa peau en ce moment. Un seul léger inconvénient : Manchester United a devancé le Toon dans le tableau après sa victoire 2-1 contre Crystal Palace cet après-midi. Newcastle peut récupérer la troisième place avec une victoire ce soir. Nous partirons dans quelques minutes.



il y a 1h 12h15 HNE David Moyes parle à Sky. «Nous avons obtenu de très bons résultats au cours des deux dernières semaines… nous sommes en forme, j’espère que nous pourrons le montrer, nous affrontons une équipe en bonne forme, nous devrons donc bien jouer… ça Ce sera un match difficile pour nous.



il y a 1h 12.06 HNE Eddie Howe parle à Sky. “Nous sommes naturellement positifs mais concentrés parce que nous savons que la Premier League est si difficile … la semaine de coupe que nous avons eue était des matchs totalement différents, nous avons apprécié l’expérience, nous sommes en finale, mais cela doit prendre du recul … nous il faut bien jouer contre une équipe compétitive… [Allan Saint-Maximin] a des capacités uniques, c’est le meilleur dribbleur d’un football que j’ai vu et avec lequel j’ai travaillé… nous espérons le nourrir dans les bons domaines… J’aimerais voir [Anthony Gordon] sur le terrain mais je devrai tenir compte du déroulement du match.



il y a 2h 11h38 HNE Newcastle apporte un changement au onze de départ nommé pour la victoire 2-1 en Coupe de la Ligue contre Southampton. Bruno Guimaraes est suspendu, Allan Saint-Maximin prend donc sa place. Anthony Gordon est sur le banc, prêt à faire ses débuts, tandis qu’Alexander Isak est complètement absent après avoir subi une commotion contre les Saints. West Ham fait également un changement, du XI envoyé pour battre Everton 2-0 il y a quinze jours. Kurt Zouma est blessé donc Thilo Kehrer prend sa place.



il y a 2h 11h32 HNE Les équipes Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Longstaff, Saint-Maximin, Willock, Almiron, Wilson, Joelinton.

Remplaçants : Gordon, Dubravka, Dummett, Lascelles, Ritchie, Lewis, Fraser, Murphy, Anderson. West Ham United : Fabianski, Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Coufal, Paqueta, Rice, Emerson, Bowen, Benrahma, Antonio.

Remplaçants : Johnson, Cresswell, Fornals, Lanzini, Downes, Ings, Soucek, Hegyi, Anang. COMMENT NEWCASTLE ! ✊#NEWWHU pic.twitter.com/hTezvzTzcI – Newcastle United FC (@NUFC) 4 février 2023 Vos marteaux pour #NEWWHU ⚒️ pic.twitter.com/69qZTAJYk2 – West Ham United (@WestHam) 4 février 2023

