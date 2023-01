Newcastle United contre Southampton – Rapport de match de football – 31 janvier 2023

Newcastle United a réservé sa place dans une première finale majeure en 24 ans en battant Southampton 2-1 à domicile mardi lors de leur demi-finale retour de la Coupe Carabao pour sceller une victoire 3-1 au total.

Newcastle avait remporté le match aller 1-0 à l’extérieur la semaine dernière, avec une frappe tardive de Joelinton, et l’homme local Sean Longstaff leur a donné un départ idéal au retour en ouvrant le score à la cinquième minute.

C’était le premier but du milieu de terrain à St James ‘Park en près de quatre ans et il a encore frappé à la 21e minute, frappant un revers de Miguel Almiron pour terminer un mouvement d’équipe fluide déclenché par une course de slalom en avant par Joe Willock.

Che Adams a donné un peu d’espoir à Southampton avec un éclair du bleu plus tard dans la première mi-temps après avoir sauté sur un backpass bâclé de Willock et dans la seconde mi-temps, l’attaquant Adam Armstrong a eu une chance glorieuse d’égaliser le score dans la nuit mais a été contrecarré par le gardien de but Nick Pope.

Milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimarães a reçu un carton rouge direct à la 82e minute après un examen VAR pour un tacle à crampons sur Samuel Edozie, mais l’équipe d’Eddie Howe a survécu en jouant la dernière ligne droite du match avec 10 hommes.

Selon les règles de la compétition, Guimaraes devrait purger une interdiction de trois matches dans la ligue pour le licenciement, mais sera libre de jouer à nouveau lors de la finale de la coupe le 26 février.

Newcastle affrontera Manchester United ou Nottingham Forest en finale à Wembley, United détenant une avance de 3-0 avant le match retour mercredi à Old Trafford.

Sean Longstaff a inscrit un doublé alors que Newcastle réservait sa place pour la finale de la Coupe Carabao. Photo de Stu Forster/Getty Images

Ce sera la première finale des Magpies depuis qu’ils ont perdu 2-0 contre United lors de la pièce maîtresse de la FA Cup en 1999 et leur deuxième apparition en finale de la Coupe de la Ligue, après avoir perdu contre Manchester City en 1976.

Ils tenteront de remporter leur premier trophée depuis la FA Cup 1955.

« Je n’ai jamais joué dans une atmosphère comme celle-là; on a très bien commencé, on a marqué deux bons buts, on les a laissé revenir un peu mais on est content d’avoir dépassé la ligne », a déclaré le défenseur Dan Burns.

“C’est une soirée spéciale, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas passé une soirée comme celle-ci, une soirée incroyable.”

La victoire, obtenue dans une atmosphère torride et une mer d’écharpes noires et blanches, a sans doute été le meilleur moment depuis que Newcastle a été repris par un consortium soutenu par l’Arabie saoudite en octobre 2021, lorsque l’équipe était dans la zone de relégation de la Premier League. .

Ils sont désormais troisièmes du classement et poussent pour un retour au football en Ligue des champions.

“C’est incroyable ce qui peut arriver en un an, nous nous serions moqués de vous si vous l’aviez dit il y a 12 mois; c’est vraiment spécial ce que nous construisons en ce moment”, a déclaré Longstaff.