Newcastle United contre Manchester City – Rapport de match de football – 21 août 2022

Un retour en seconde période a vu Manchester City, champion de Premier League, faire match nul 3-3 avec Newcastle United à St James ‘Park dimanche.

City – qui a pris du retard par deux buts dans le match – a perdu des points pour la première fois cette saison, laissant Arsenal comme la seule équipe de Premier League à avoir remporté ses trois premiers matches.

City a capitalisé sur la défense terne de Newcastle au début alors qu’Ilkay Gundogan a été choisi dans la surface et a eu le temps de s’adapter et de tirer à la maison au-delà de Nick Pope pour prendre une avance de cinquième minute.

L’équipe d’Eddie Howe a bien répondu, se forgeant plusieurs occasions. Miguel Almiron a repoussé le meilleur en tirant après avoir été attaqué par Allan Saint-Maximin lors d’une ouverture mouvementée de 20 minutes.

Mais Almiron a justement égalisé le match à la 28e minute. Son arrivée improvisée sur le centre de Saint-Maximin a été initialement exclue pour hors-jeu, mais un contrôle VAR a annulé la décision et accordé à Newcastle son égaliseur.

Newcastle a eu le dessus sur ses adversaires en première mi-temps et ils ont été récompensés six minutes avant la pause. Plus de sondages de Saint-Maximin ont permis à l’ailier français de jouer dans Callum Wilson, qui a coupé à l’intérieur et a tiré devant Ederson avec l’extérieur de sa botte.

Erling Haaland, qui avait été maîtrisé en première mi-temps, a frappé le poteau sept minutes après la pause.

Bernardo Silva a marqué l’égalisation alors que Manchester City a marqué deux fois en trois minutes pour gagner un match nul. Photo de Clive Brunskill/Getty Images

Cependant, c’est Newcastle qui a frappé ensuite et a prolongé son avance contre l’équipe de Pep Guardiola, Kieran Trippier envoyant un coup franc de 25 mètres dans le coin supérieur.

St James ‘Park a été rapidement réduit au silence, alors que deux buts rapides ont permis à City de revenir au niveau à la 64e minute. Le prolifique Haaland a déclenché le retour, s’accrochant au film de Rodri pour claquer une volée à bout portant avec 30 minutes à jouer. Trois minutes plus tard, le ballon intelligent de Kevin De Bruyne dans le dos a trouvé Bernardo Silva, qui a glissé le ballon devant Nick Pope.

Les deux équipes ont poussé pour un vainqueur dans cette affaire effrénée, mais aucune n’a pu trouver la percée – Newcastle a été stimulée en gardant le buteur Trippier sur le terrain, qui a reçu un carton rouge de l’arbitre Jarred Gillett jusqu’à ce qu’un contrôle VAR transforme le verdict en jaune.