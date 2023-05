Newcastle United complote une superstar de 70 millions d’euros pour battre son record de transfert: rapport

Newcastle United cherche à ajouter une cheville ouvrière créative à ses côtés pour un montant record de 70 millions d’euros.

Les Magpies sont à l’aube du football de la Ligue des champions pour la première fois en deux décennies après une saison fantastique – mais le manager Eddie Howe n’a pas flashé l’argent comme certains l’auraient prévu. Bruno Guimaraes et Anthony Gordon ont coûté environ 40 millions d’euros, Alexander Isak environ 60 millions d’euros, mais le noyau de la première équipe comprend toujours de nombreuses stars dont Howe a hérité.

Cependant, tout cela pourrait être bouleversé, alors que Newcastle cherche à faire venir des superstars européennes hautement cotées qui peuvent aider le club à concourir sur le continent ainsi qu’au niveau national.

Newcastle est au bord du football européen – avec beaucoup de joueurs qui étaient les clés de voûte avant l’arrivée de l’argent (Crédit image : Getty Images)

Philippe Hinze (s’ouvre dans un nouvel onglet) de Sky Sports Allemagne (s’ouvre dans un nouvel onglet) a a fait la demande (s’ouvre dans un nouvel onglet) que Dominic Szoboszlai est une cible pour Newcastle cet été, alors que Howe cherche à améliorer son équipe.

Le RB Leipzig est l’un des meneurs de jeu les plus appréciés du football européen depuis son arrivée en Bundesliga et peut jouer à différents postes. En plus de pouvoir jouer au milieu de terrain, le Hongrois peut également jouer à l’extérieur.

Le milieu de terrain de Newcastle cette saison a été pour le moins assidu – donc une étincelle créative pourrait bien être une nécessité cet été. Bruno Guimaraes joue le plus profondément au milieu de terrain, avec des joueurs comme Joe Willock et Joelinton utilisés le plus souvent de chaque côté, sans offrir le volume de création aléatoire que certaines des meilleures équipes ont.

Szoboszlai serait susceptible de s’y intégrer – mais pourrait également être une option du flanc gauche, Allan Saint-Maximin étant moins présent cette saison.

Dominik Szoboszlai du RB Leipzig pourrait se diriger vers St. James ‘Park (Crédit image : Oliver Hardt/Getty Images)

Newcastle serait également dans le coup Le talisman de Leicester City, James Maddison (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Szoboszlai est valorisé à 40 M€ par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

