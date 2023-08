Le manager de Newcastle United, Eddie Howe, souhaite toujours renforcer son équipe avant la nouvelle saison 2023/24, bien qu’il ait déjà signé quatre signatures.

Sandro Tonali, Harvey Barnes et Yankuba Minteh ont tous terminé leur déménagement à St. James ‘Park cet été, et Tino Livramento devrait également rejoindre Southampton, selon L’athlétisme. Leurs dépenses estivales dépasseront donc 130 millions de livres sterling, si Livramento est achevé.

Avec Newcastle United prêt à participer à la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans, et avec des fans qui espèrent un trophée lors de la prochaine campagne, Howe ne se contente pas de s’arrêter là. S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, le patron des Magpies admet que le club est toujours sur le marché à la recherche d’options potentielles.

« Nous avons les différentes compétitions auxquelles nous participons, nous devons donc être suffisamment robustes pour relever ce défi », a déclaré Howe.

« Voyons ce qui se passe. Je pense au maximum à quelques joueurs, mais attendons de voir. »

Howe a également abordé la spéculation selon laquelle Bruno Guimaraes pourrait partir cet été, au milieu de l’intérêt de certains des clubs d’élite en Europe.

Eddie Howe veut quelques autres signatures, avec Tino Livramento prêt à se joindre (Crédit image : Getty)

« Je ne pense pas que Bruno veuille partir. Je pense que nous sommes suffisamment protégés », a déclaré Howe. « La personne la plus importante dans tout cela est Bruno. Il voit cette saison comme une énorme opportunité pour lui de jouer sur la meilleure scène possible et d’essayer d’aider Newcastle à grandir.

« C’est la chose la plus importante, pas nécessairement si un club entre, c’est là où le joueur sent que sa maison est et je pense qu’il sent que sa maison est Newcastle. »

« On ne peut jamais dire ce qui va se passer dans le football, je ne peux pas m’asseoir ici et dire que les clubs ne seront pas intéressés par Bruno – pour moi, c’est un joueur exceptionnel. Mais je vois un joueur très engagé dans ce club de football.

Eddie Howe est confiant que Bruno G reste cet été (Crédit image : Stu Forster/Getty Images)

Plus d’articles sur Newcastle United

Dans Aperçu de la saison de FourFourTwonous examinons comment les 92 clubs des quatre premiers niveaux du football anglais s’en sortiront lors de la prochaine campagne – y compris comment Newcastle prévoit de perturber à nouveau les «six grands».

We Are Newcastle United approche de sa date de sortie, le documentaire d’Amazon se déroulant dans les coulisses du club.

Pendant ce temps, quand en analysant tactiquement comment Sandro Tonali s’intègre à St. James ‘Park, il est clair que l’Italien résoudra un énorme problème.