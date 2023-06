Newcastle United aurait pu signer le nouveau Thierry Henry – avec un peu d’aide d’Arsenal

La révolution de Newcastle United bat son plein : maintenant, ils pourraient bien avoir le nouveau Thierry Henry.

Oui, vous avez bien lu. Il est tout simplement possible que l’héritier de ce Français chic et dégoulinant de va va voom soit déjà à Tyneside – et tout ce dont Eddie Howe a besoin pour le déverrouiller, c’est un peu d’aide de la part, eh bien, du club qui a présenté le vrai Thierry Henry aux fans anglais.

Vous n’avez pas la moindre idée de ce dont nous parlons ? Expliquons-nous…

Le « nouveau Thierry Henry » de Newcastle United pourrait être Alexander Isak

Alexander Isak a été phénoménal pour Newcastle jusqu’à présent (Crédit image : Getty)

Alexander Isak a été signé comme avant-centre pour faire concurrence à Callum Wilson. Le super Suédois a également été excellent au centre, Eddie Howe refusant d’utiliser un front deux, comme il l’a si souvent fait à Bournemouth, optant pour un attaquant ou l’autre.

Et pourtant, dans les dernières semaines de la saison, tout a changé… en quelque sorte. Newcastle s’est aligné avec Isak sur la gauche et les comparaisons avec un certain Français vainqueur de la Coupe du monde étaient évidentes. Le fanfaron sur le ballon, la capacité de le porter devant les arrières latéraux comme s’il s’agissait de cônes d’entraînement – sans parler de la taille et de la carrure de l’homme.

De nombreux joueurs au cours des dernières saisons ont reçu des compliments similaires – Kylian Mbappe, bien sûr, ainsi que Randal Kolo Muani, pour commencer. Mais il y a quelque chose dans la façon dont Isak coupe de ce côté gauche qui pourrait être extrêmement dangereux si Newcastle l’explorait davantage…

Maintenant, Arsenal peut aider à compléter le puzzle en vendant Newcastle Kieran Tierney

Kieran Tierney semble prêt à quitter Arsenal – avec Newcastle intéressé (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Cue Arsenal aidant. Kieran Tierney ne rentre actuellement pas dans le système de Mikel Arteta, le patron basque opérant avec des arrières latéraux inversés. L’Écossais était le meilleur pour les Gunners lorsqu’il offrait le chevauchement devant Pierre-Emerick Aubameyang, plus tard Emile Smith Rowe, qui aimait dériver à l’intérieur – maintenant, Arteta favorise Martinelli comme ailier de touche.

Mais avec Tierney constamment lié à Newcastle, cela pourrait débloquer une nouvelle dimension pour Isak. Dan Burn certainement peut se chevauchent mais Tierney est une machine en attaque, ainsi que solide défensivement. Il n’aura plus à tenir la largeur et à battre les arrières latéraux : il peut à la place s’accrocher dans les demi-espaces et trouver ces écarts entre l’arrière latéral et l’arrière central. On l’appelle souvent « l’objectif de Thierry Henry » : se retrouver dans l’espace sur le côté gauche, se pencher en arrière et l’enterrer avec le pied droit.

Il y a une poésie chez les Gunners qui fait qu’un autre joueur ressemble à leur meilleur buteur – mais alors Arsenal était, à un moment donné, lié à Isak eux-mêmes. C’est drôle comment les choses se passent.