Newcastle United abandonne la poursuite de la paire d’étoiles au milieu d’un changement de politique de transfert

Newcastle United a abandonné ses poursuites contre l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak et l’ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby après avoir eu du mal à s’entendre sur les frais de transfert ou les salaires en mouvements pour les deux joueurs malgré un intérêt de longue date.

Les Magpies cherchent à attirer les meilleurs talents à leurs côtés après le rachat du PIF fin 2021, après avoir signé Bruno Guimaraes et Kieran Trippier en janvier et attiré Sven Botman à Tyneside déjà cet été malgré l’intérêt de l’AC Milan.

Cependant, ils ont lutté au-delà de cela, d’autant plus qu’ils cherchent à renforcer leur ligne de front, avec un accord pour l’attaquant de Reims Hugo Ekitike qui a échoué et maintenant les Magpies ont, selon The Telegraph, retiré des accords pour Isak et Diaby.

Selon le rapport, “Newcastle espérait faire une percée sur les accords Isak ou Diaby cette semaine, mais la confiance s’est épuisée au cours des 48 dernières heures, leurs clubs ne voulant pas faire de compromis ou même négocier à partir d’une position réaliste en termes de leur vrai valeur marchande.’

Changement de politique de transfert

Ce revers a entraîné un changement de politique de transfert cet été sur Tyneside, The Telegraph ajoutant qu ‘«au lieu de signer des internationaux établis comme Isak et Diaby, qui sont respectivement des habitués de la Suède et de la France, les Magpies se concentrent désormais sur des joueurs qui sont soit plus jeunes ou moins bien établis dans l’espoir d’en avoir plus pour leur argent ».

L’une de ces options est Carney Chukwuemeka d’Aston Villa, qui est en fin de contrat l’été prochain et a suscité l’intérêt de Barcelone parmi d’autres clubs de la Premier League.

Les Magpies seraient désireux de le signer cet été, mais on ne sait pas si Aston Villa, qui a laissé le milieu de terrain hors de leur tournée de pré-saison, serait disposé à vendre à un autre espoir européen.

