Newcastle United à une victoire de la Ligue des champions après une victoire inspirée de Burn et Bruno

Newcastle United pourrait être confirmé comme équipe de la Ligue des champions dès samedi si Liverpool perd contre Aston Villa ce week-end. La brillante défaite 4-1 des Toon contre Brighton devant un St. James’ Park assourdissant a envoyé l’équipe d’Eddie Howe à quatre points d’avance sur Liverpool, chaque club ayant encore deux matchs à jouer.

Un but contre son camp de Deniz Undav et une tête de Dan Burn ont été marqués par Undav du bon côté, portant le score à 2-1 pour Newcastle après 51 minutes. A 35 minutes nerveuses ont été ponctuées par des buts en échappée tardive de Callum Wilson et Bruno Guimaraes qui ont fait chanter les fans de Newcastle sur les voyages à l’extérieur en Italie.

« Ils ne nous ont pas rendus anxieux, ils savaient ce dont les joueurs avaient besoin à ce moment-là », a admis Howe, repensant à cette période pendant laquelle le jeu reposait sur le fil du rasoir.

« Nous n’avions pas le contrôle total de cette mi-temps. Nous nous sommes trompés sur quelques détails. Nous avons dû rester calmes car nous savions qu’il y aurait des moments de contre-attaque pour nous. »

(Crédit image : Getty)

Et il y avait, Wilson a sorti la haute ligne défensive de Brighton pour se dégager, se dirigeant vers Gallowgate End de la même manière, et sous le même angle, Kevin Keegan l’a fait il y a plus de 40 ans pour sceller son premier but pour Newcastle.

Peu de temps après que huit minutes se soient écoulées via le quatrième tableau des officiels, le prolifique n ° 9 de Newcastle a de nouveau franchi la ligne et, après un excellent jeu de maintien, a nourri Bruno Guimaraes qui s’est précipité puissamment pour prendre le toit d’un déjà bouillant. stade.

Avant de battre en retraite pour le redémarrage, le Brésilien a dessiné un cœur géant dans les airs devant le Gallowgate End. Newcastle avait fait preuve d’un grand cœur à un moment crucial de leur incroyable saison.

En règle générale, leur manager Eddie Howe tenait à rester concentré après la victoire. « Cela ne signifiera rien si nous ne le soutenons pas lundi soir. Nous devons le répéter [the win]. Rien n’est donné en Premier League.

« Nous avons essayé de ne pas parler de résultats lors de réunions ouvertes, car les résultats peuvent changer votre processus de réflexion. Je suis très fier de la performance, mais l’excitation n’existe pas vraiment dans ce travail. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était même permis de dire à haute voix les mots « Ligue des champions », il a ri de la question en disant : « Je ne peux pas le prononcer ! »

Les fans de Newcastle n’ont pas ce problème, et ce sera tout ce qu’ils auront en tête jusqu’à lundi soir.